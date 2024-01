The Witcher: In Staffel 4 wird der Morpheus-Darsteller zum "Barbier-Chirurgen"

Nicht nur The Last of Us kann mit neuen Darstellern um sich werfen. Auch für die Serie zu The Witcher wurde nun ein bekannter Schauspieler angekündigt. In der vierten Staffel sehen wir Laurence Fishburne, der uns vor allem als Morpheus aus Matrix oder Bowery King aus John Wick bekannt ist.

In Staffel vier warten große Veränderungen

In einem Statement zu seiner neuen Rolle sagte Fishburne, er sei "sehr aufgeregt, der Besetzung beizutreten". Er freue sich darauf, die "wundersame Welt von The Witcher zu erkunden".

In der Serie soll der Morpheus-Schauspieler Regis spielen, einen "weltgewandten Barbier-Chirurgen mit einer mysteriösen Vergangenheit." So schreibt es der offizielle The-Witcher-Kanal auf X.

News from The Continent! Laurence Fishburne will be joining The Witcher family as Regis, a world-wise Barber-surgeon with a mysterious past. pic.twitter.com/0xzYe2G7On — The Witcher (@witchernetflix) January 12, 2024

Fishburne ist jedoch nicht das einzige frische Gesicht, das wir in der vierten Staffel zu The Witcher sehen werden. Statt Henry Cavill wird nun Liam Hemsworth in die Rolle des Geralt von Rivia schlüpfen. Den Schauspieler kennt ihr vielleicht als Gale aus Die Tribute von Panem.

In der Staffel müssen sich Geralt, Ciri und Yennefer zeitweise allein die vom Krieg verwüstete Welt durchqueren. Finden sie sich wieder?