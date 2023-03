Tiny Tina's Sturm auf die Drachenfestung ist noch wenige Tage kostenlos auf Steam

Auf Epic Games gab es Tiny Tina's Sturm auf die Drachenfestung bereits letztes Jahr für kurze Zeit kostenlos. Steam zieht jetzt nach. Das eigenständige Spiel, das auf der beliebten Tabletop-Erweiterung von Borderlands 2 basiert, ist ab sofort und bis zum 24. März kostenlos auf der Plattform erhältlich.

Ein echter Knaller, wie Tiny Tina sagen würde

Tiny Tina ist eine junge und äußerst verrückte Sprengstoffexpertin, die es liebt alles und jeden in die Luft zu jagen - von Kuscheltieren bis hin zu allerlei Feinden. So unberechenbar sie auch ist, Tina liebt es zu spielen und nimmt euch in Sturm auf die Drachenfestung mit in eine von ihr erdachte Fantasiewelt.

Natürlich fällt der Umfang dieses 2021 erschienenen Standalone-Spiels eher gering aus, sollte dieses kurze Abenteuer doch das damals bevorstehende Tiny Tina's Wonderlands bewerben. Trotzdem lohnt es sich für alle Borderlands-Fans, die Reise anzutreten, denn wie auch die gleichnamige DLC-Kampagne steckt das Pen-and-Paper-Rollenspiel voller Humor und Überraschungen.

Tiny Tina's Sturm auf die Drachenfestung könnt ihr alleine oder im Koop zocken und euch über Waffen freuen, die Schwerter schießen. Insgesamt gibt es sechs Kammerjäger und sogar Claptrap hat den ein oder anderen Auftritt. Ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, müsst ihr mit euch selbst ausmachen.

"Die Königin wurde gefangen genommen und ihr Königreich ist in Gefahr – nur du und deine Freunde können dem verwirrten, verzauberten Land den Frieden zurückbringen. Kämpf dich durch unüberschaubare Wälder, unsägliche Gruften und unheimliche Festungen, aber gib Acht: Deine Reise kann sich in nur einem Moment aufgrund von Tinas vergnügt-chaotischer Laune ändern", heißt es auf Steam.

Ihr habt Lust bekommen, Skelette zu hauen, Drachen zu bekämpfen und Schätze zu finden? Das Spiel könnt ihr bis zum 24. März 2023 auf Steam abholen und eurer Bibliothek dauerhaft hinzufügen.