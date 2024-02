Noch einmal (oder zum ersten Mal) Lust auf die ersten Abenteuer mit Lara Croft? Dafür gibt es nun Tomb Raider 1-3 Remastered mit den ersten drei Spielen der Reihe als Neuauflage. Und ihr könnt dort ebenfalls ein paar Cheats verwenden.

Wenn ihr Lara also bei ihren Erkundungen und Kämpfen ein wenig unter die Arme greifen möchtet, schaut euch unseren Guide an. Wir zeigen euch, welche Cheats es in Tomb Raider 1-3 Remastered gibt, wie ihr sie verwendet und was sie bewirken.

Tomb Raider 1-3 Remastered: Alle Cheats Inhalt:

Wie benutzt man Cheats in Tomb Raider 1-3 Remastered?

Die Cheats für Tomb Raider 1-3 Remastered gebt ihr im normalen Spielverlauf ein. Wichtig ist, dass sie sich nur mit der klassischen Panzersteuerung aktivieren lassen. Habt ihr sie einmal aktiviert, könnt ihr aber zur modernen Steuerung wechseln.

Ebenso solltet ihr folgendes bedenken: Mit aktivierten Cheats blockiert ihr den Fortschritt bei Erfolgen und Trophäen.

Zurück zum Tomb Raider 1-3 Remastered: Alle Cheats Inhaltsverzeichnis

Welche Cheat Codes gibt es für Tomb Raider 1-3 Remastered?

Es gibt wenige, dafür aber nützliche Cheats für Tomb Raider 1-3 Remastered. Und einer, der zwar spielerisch keinen wirklich Sinn erfüllt, aber einfach witzig ist.

Hier unsere Liste:

Cheat/Effekt Tomb Raider 1 Tomb Raider 2 Tomb Raider 3 Level überspringen 1 Schritt vorwärts

1 Schritt zurück

Dreimal komplett entgegen des Uhrzeigersinns drehen

Sprung nach vorne Leuchtfackel ausrüsten

1 Schritt vorwärts

1 Schritt zurück

Dreimal komplett entgegen des Uhrzeigersinns drehen

Sprung nach vorne Pistolen ziehen

1 Schritt zurück

1 Schritt vorwärts

In die Hocke gehen

Aus der Hocke gehen

Dreimal komplett im Uhrzeigersinn drehen

Sprung nach vorne Unendlich Munition +

Alle Waffen 1 Schritt vorwärts

1 Schritt zurück

Dreimal komplett entgegen des Uhrzeigersinns drehen

Sprung nach hinten Leuchtfackel ausrüsten

1 Schritt vorwärts

1 Schritt zurück

Dreimal komplett entgegen des Uhrzeigersinns drehen

Sprung nach hinten Pistolen ziehen

1 Schritt zurück

1 Schritt vorwärts

In die Hocke gehen

Aus der Hocke gehen

Dreimal komplett im Uhrzeigersinn drehen

Sprung nach hinten Lara explodiert - 1 Schritt vorwärts

1 Schritt zurück

Dreimal komplett entgegen des Uhrzeigersinns drehen

Sprung nach hinten 1 Schritt vorwärts

1 Schritt zurück

Dreimal komplett entgegen des Uhrzeigersinns drehen

Sprung nach hinten

Zurück zum Tomb Raider 1-3 Remastered: Alle Cheats Inhaltsverzeichnis