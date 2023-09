Tomb Raider auf Netflix: Erhaltet einen ersten Einblick in Lara Crofts Serie

Lara Croft erhält bald ihre eigene Animationsserie auf Netflix und das wird mit einem Debüt-Trailer gefeiert. In diesem könnt ihr einen ersten Blick auf die Serie der ikonischen Protagonistin werfen.

"Bald" ist ein dehnbarer Begriff

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft konzentriert sich auf die Ereignisse nach dem Ende der Reboot-Trilogie. Hier hat Lara ihre Reise nach Südamerika beendet und hat eine Apokalypse verhindert. Anstatt sich jetzt erstmal gediegen auszuruhen, geht es in der Serie gleich mit dem nächsten Abenteuer weiter.

Im Trailer sehen wir, wie Lara sich in einen Abgrund abseilt, Symbole entdeckt, den Flammen trotzt und gut gezielte Pfeile verschießt. Sie erinnert sich an ihre gefallenen Kemaraden und wir sehen etwas, das wie ein neunschwänziges Ungetüm aussieht.

Lara Croft wird in der Serie von Hayley Atwell gesprochen, die ihr als Peggy Carter aus dem Marvel-Universum kennen könntet. Earl Baylon als Jonah Maiava und Allen Maldonado als Technikexperte Zip sind ebenfalls mit dabei.

Ein offizielles Startdatum für die Tomb Raider: The Legend of Lara Croft gibt es bisher nicht. Die Grabräuberin könnt ihr "bald" auf eurem Bildschirm sehen. Bald heißt laut dem Twitter-Account von Tomb Raider allerdings 2024, was sich dann doch wieder deutlich weiter weg anfühlt.

Angekündigt wurde die Animationsserie bereits im Januar 2021.