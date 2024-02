Tomb Raider 1-3 Remastered im Test - Sollte man manche Dinge lieber vergraben lassen?

Gute Portierung der Klassiker auf moderne Systeme, dezent aufgehübscht, mit modernerer Steuerung, aber veralteten Mechaniken.

Ist das lange her. 1996, im vergangenen Jahrtausend, gab Lara Croft ihr Debüt. Ich erinnere mich noch, wie es damals der heiße Scheiß war. Gefühlt spielte es jeder, auch ich auf der PlayStation. Und jetzt gibt es die ersten drei Abenteuer von Lara Croft in Remaster-Form für moderne Konsolen (und erstmals für Xbox). Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich angesichts des Komforts moderner Spiele manchmal ältere Titel spiele, frage mich mich des Öfteren, wie wir das damals gespielt haben, ohne gleich aus Frust den Controller in den Fernseher zu feuern. Vielleicht sind wir einfach zu verwöhnt von modernen Games.

Tomb Raider 1-3 Remastered Release: 14.02.2024

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Getestete Version: Xbox Series X

Genre: Action-Adventure

Entwickler: Aspyr

Preis: ca. 30 Euro

Womit ich keineswegs sagen will, dass Tomb Raider 1-3 Remastered eine perfekte Remaster-Sammlung darstellt. Im Gegenteil, ich habe gemischte Gefühle. Aber erst einmal die Basics: Enthalten sind die ersten drei Spiele, zusammen mit drei Erweiterungspaketen. Ihr könnt alles davon in einem modernisierten Look oder im ursprünglichen Design spielen, einfach beim Spielen die Start-Taste drücken und ihr schaltet nahtlos um.

Modernisiert, aber dezent. Und nicht ohne Probleme

Wie schon erwähnt, haben wir es hier mit einem modernisierten Look zu tun. Definitiv kein Remake und weit weniger, als es einige andere Remaster bieten. Texturen wurden überarbeitet, es gibt neue Modelle von Lara, ein paar hübsche Effekte. Auf dem Papier ist das nichts Enormes, aber beim Umschalten kommen die Unterschiede dann doch recht deutlich zur Geltung. Das ist hübsch, das kann man sich angucken, doch es ist nicht ohne Probleme.

Einerseits gibt es Schwierigkeiten mit dem neuen Beleuchtungsmodell. Manche Szenen sind einfach unglaublich dunkel im modernisierten Look. Nichts gegen etwas düstere Abschnitte, aber das kann so nicht normal sein. Wer Probleme hat, Dinge zu erkennen, muss kurzerhand in den alten Look umschalten, da gibt es solche Schwierigkeiten nämlich nicht. Mit neuer Grafik laufen die Spiele übrigens mit 60 fps, in der alten Version jedoch weiter nur mit 30 fps.

Tomb Raider 1-3 Remastered - Screenshots of Attribution

Abseits dessen habt ihr hier und da auch noch andere Orte, an denen das Remaster sich nicht ganz so originalgetreu präsentiert. Nehmen wir den Anfang des Levels "Das verlorene Tal" aus dem ersten Teil als Beispiel. Hier kommt ihr relativ früh an einen kleinen Bach, den ihr ganz laut plätschern hört, doch das Wasser sieht ruhig aus. Ganz anders im originalen Look. Hier sieht man das schnell fließende Wasser, das euch direkt visuell vermittelt, was mit Lara passiert, wenn sie reinspringt: Sie wird von der schnellen Strömung davongetragen. So hübsch die Modernisierung manchmal ausfällt, in solche Stellen hätte mehr Sorgfalt fließen müssen.

Alte Mechaniken sorgen für Frust

Aber die Grafik ist es nicht, die mich beim Spielen der Collection des Öfteren fluchen ließ. Es sind die alten beziehungsweise veralteten Mechaniken, die unter der Haube weiterhin ihre Arbeit verrichten. Erst einmal: Es gibt eine moderne Steuerungsoption. Wer will, kann auch mit der alten "Panzersteuerung" spielen. Wenn Selbstgeißelung euer Ding ist, viel Spaß dabei. Wobei die neue Steuerung aufgrund der alten Mechaniken insgesamt doch eher ein Mittelding zwischen alt und neu darstellt.

Das Problem ist, dass ihr nicht diese feinfühligen Bewegungen wie in den neuen Tomb-Raider-Spielen habt. Laras Schritte, Sprünge und dergleichen fühlen sich exakt so an die damals. Die moderne Steuerung macht es insgesamt etwas besser, doch manchmal ist wirklich super präzise Steuerungsarbeit von euch gefragt. Damit könnte man leben, wenn einem je nach Situation die Kameraperspektive nicht einen Strich durch die Rechnung machen würde. Weil sie plötzlich zu einer stationären Ansicht wechselt und ihr in die falsche Richtung lauft. Dann dreht ihr euch wieder rum, die Kamera wechselt wieder, ihr lauft wieder falsch… Argh! An manchen Engstellen spinnt sie mitunter ebenfalls. Nicht gerade hilfreich, wenn ihr tödlichen, schwingenden Pendeln aus dem Weg gehen möchtet.

Sprünge richtig zu timen oder sich in die passende Position dafür zu bringen, gerät selbst mit der modernen Steuerungsoption manchmal zur nervtötenden Geduldsprobe. Und dabei habe ich die Kämpfe noch gar nicht erwähnt. Vor welche Schwierigkeiten einen manchmal Fledermäuse oder kleine Spinnen stellen können, nur weil die Zierfassung nicht so will, wie ich das gerne hätte. Dagegen fühlt sich Laras Bewegungsrepertoire in ihren jüngsten Abenteuern regelrecht wie eine Offenbarung an.

Tomb Raider 1-3 Remastered - Fazit

Womit ich nicht sagen möchte, dass hier alles grausig wäre. Nein, ich möchte nur eure Erwartungen an diese Collection ins rechte Licht rücken. Die visuelle Modernisierung ist bis auf einige Ausnahmen gelungen, die moderne Steuerung definitiv eine Erleichterung. Aber Aspyrs Ziel bestand darin, das Feeling der Originale größtenteils zu erhalten, was ihre veralteten Mechaniken mit einschließt. Tomb Raider 1-3 Remastered ist definitiv keine Neuerfindung dieser Klassiker, sondern eine möglichst originalgetreue Portierung auf moderne Systeme. Eine, auf die ihr euch wirklich einlassen müsst, um damit tatsächlich Spaß zu haben. Und den kann man definitiv haben. Ihr müsst nur alle Gedanken über Komfortfunktionen und ähnliche Dinge aus modernen Spielen über Bord werfen, euch völlig auf das hier einlassen und die spielerischen Eigenheiten dieser Klassiker verinnerlichen. Dann, und auch nur dann, könnt ihr an diesen drei Titeln noch heute eure Freude haben. Wer sich Wunder davon erhofft, wird jedoch nur enttäuscht.

Tomb Raider 1-3 Remastered PRO CONTRA Guter Preis für drei Spiele plus Erweiterungen

Grafisch größtenteils hübsch modernisiert

60 fps mit moderner Grafik

Modernisierte Steuerung besser als die alte Panzersteuerung Je nach Szene Probleme mit der Beleuchtung

Darstellung in einzelnen Szenen des modernen Looks nicht ganz originalgetrau

Nur 30 fps im klassischen Look

Trotz moderner Steuerung sorgen alte Mechaniken teils für Frust

Ihr könnt Tomb Raider 1-3 Remastered auf Steam, im Xbox Store, im PlayStation Store sowie im eShop der Nintendo Switch kaufen.