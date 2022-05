Total Annihilation: Alle Cheats und wie ihr in alle Level kommt

Im Echtzeitstrategie-Klassiker Total Annihilation von Lead Designer Chris Taylor bekriegen sich große Armeen und ihr seid mittendrin!

Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch beim Spielen einen kleinen Vorteil verschaffen. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr alle Cheats in Total Annihilation verwenden und was ihr davon habt.

Alles über Cheats in Total Annihilation:

Wie benutze ich die Cheats in Total Annihilation?

Die Cheats in Total Annihilation verwendet ihr direkt im Spiel. Drückt in einer Mission die Enter-Taste und gebt den jeweiligen Code ein. Eure Eingabe bestätigt ihr letztlich noch einmal mittels der Enter-Taste.

Welche Cheat Codes gibt es für Total Annihilation?

In unserer Liste seht ihr alle Cheats für Total Annihilation:

Cheat Effekt +ATM Ihr erhaltet die maximale Menge an Metall und Energie. +Radar Das Radar zeigt euch alle Einheiten an. +NowISee Ihr seht die ganze Karte. +DoubleShot Eure Einheiten richtigen die doppelte Menge an Schaden an. +HalfShot Einheiten richten halb so viel Schaden an. +NoEnergy Die Energie wird auf das Minimum gesetzt +NoMetal Das Metall wird auf ein Minimum gesetzt +Iwin Ihr gewinnt den aktuellen Level. +Ilose Ihr verliert den aktuellen Level. +CDPlay Musik wird abgespielt. +CDStop Musik wird angehalten.

Wie schalte ich alle Level in Total Annihilation frei?

Ihr habt auch die Möglichkeit, alle Level in Total Annihilation freizuschalten. Dazu müsst ihr im Hauptmenü beim Einzelspiel einfach DRDEATH auf eurer Tastatur eingeben. Anschließend taucht zwischen den Buttons für "Zurück" und "Laden" ein kleiner Knochen auf. Klickt ihr diesen an, könnt ihr von beiden Parteien im Spiel alle Levels auswählen.