Valve verschenkt "jede Minute" ein Steam Deck bei den Game Awards.

Interesse an einem Steam Deck? In der kommenden Woche könnt ihr euer Glück auf die Probe stellen.

Nach Angaben von Valve verschenkt man während der Game Awards in "jeder Minute" ein Steam Deck.

Du kriegst ein Steam Deck. Und du!

"Zur Feier der Game Awards, der Verfügbarkeit des Steam Deck und Gaming im Allgemeinen verlosen wir während der Live-Übertragung der Game Awards jede Minute ein 512 GB Steam Deck", heißt es.

Teilnehmen kann an dieser Verlosung jeder in den Ländern beziehungsweise Regionen, in denen das Steam Deck erhältlich ist. Also auch hier!

Um im Lostopf zu landen, müsst ihr die Game Awards über Steam schauen, ihr braucht einen Steam-Account mit guter Bewertung (keine Bans oder ähnliches) und ihr müsst zwischen dem 14. November 2021 und 14. November 2022 mindestens ein Spiel auf Steam gekauft haben.

Der Zufall bestimmt letztlich, welche der Zuschauerinnen und Zuschauer sich über ein Steam Deck freuen können.

Das Problem in Deutschland ist nur, dass es hierzulande mitten in der Nacht ist, wenn die Game Awards starten. Am 9. Dezember 2022 geht es um 2 Uhr deutscher Zeit los. Aber vielleicht könnte sich das ja lohnen, wenn ihr Glück habt.

Weitere Infos gibt's auf dieser Seite.