Veiled Experts: Wird das euer neuer Taktik-Shooter? Spielt die finale Beta am Wochenende auf Steam.

Lust auf einen neuen Taktik-Shooter? Dann probiert doch mal Nexons Veiled Experts aus.

Das könnt ihr an diesem Wochenende und noch bis in die nächste Woche hinein in der finalen Beta auf Steam tun.

Einsteigen und loslegen

Möglich ist das, indem ihr einfach die Steam-Seite von Veiled Experts aufruft und dort auf "Zugang anfragen" drückt.

Im Rahmen der Beta habt ihr noch bis zum 6. April 2023 um Mitternacht die Gelegenheit, verschiedene Modi und Charaktere auszuprobieren.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle unterschiedlicher Agenten mit verschiedenen Fähigkeiten. Spielen könnt ihr etwa den klassischen Suchen-und-Zerstören-Modus.

Ein Magnetfeld, das immer näher rückt, soll dabei Campen verhindern. Ebenso gibt es Fähigkeiten und Gegenstände, mit denen ihr nach Gegnern scannt, was diese dazu veranlassen soll, ständig in Bewegung zu bleiben.

Abseits der Ballereien könnt ihr rollen, springen und an Wänden hochklettern, Nexon möchte euch bei der Bewegung viel Flexiblität bieten. Das gilt auch für den Spielstil, denn die Agenten unterstützen unterschiedliche Vorgehensweisen, von direkten Angriffen bis zum Schleichen und Unterstützung.

Schaut ihr mal rein?