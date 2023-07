Verspäteter Frühjahrsputz bei Xbox: Hier kommt das neue Dashboard für die Konsolen

Microsoft stellt das neue Dashboard für Xbox Series X, S und Xbox One vor. Seit einigen Monaten ist das neue Dashboard schon bekannt und wird von Xbox Insidern auf Herz und Nieren getestet, soll aber innerhalb der nächsten Wochen dann auch endlich den Rest der Xbox-Spieler auf der Series X, S und Xbox One erreichen.

Mehr Platz, mehr Übersicht, mehr Style

Das neue Design geht laut Microsoft auf das Feedback der Spieler zurück und soll es diesen erleichtern neue Spiele zu entdecken, aber auch alte Spiele wiederzuentdecken.

So soll die Startseite der Xbox bald aussehen.

In einem Blog hat Microsoft alle Vorteile des neuen Dashboards aufgelistet. So gibt es ein Schnellzugriffsmenü, mit dem ihr ganz leicht auf eure Bibliothek, den Microsoft Store, den Xbox Game Pass und die Einstellungen zugreifen könnt. Das vereinfachte Layout ermöglicht außerdem mehr Platz im Hintergrund für die schönen Designs, die ihr jetzt per Option direkt ändern könnt.

Außerdem könnt ihr euch auf bessere kuratierte und auf euch persönlich zugeschnittene Spielelisten freuen und diese sowie andere Listen könnt ihr direkt an die Startseite anheften. Eine extra Zeile für Freunde und Community-Updates hilft euch dabei, auf dem Laufenden zu bleiben und ein Spotlight gibt euch eine Übersicht über alle euch zur Verfügung stehenden Apps.

"In den letzten acht Monaten seit der ersten Veröffentlichung [des Dashboards] haben wir Änderungen vorgenommen, um diese Wünsche zu erfüllen und ein neues Home zu schaffen, das sich frisch anfühlt, den Fokus auf eure Spiele und Apps legt und Platz für schöne Hintergründe schafft", so Microsoft.