Vielleicht wird die neue PS5 "Slim" gar nicht so Slim - Erste Gerüchte um die kleine PS5 in der Analyse

Ich dachte, die Ära der Konsolenleaks sei vorbei und die Hersteller der Plattformen hätten alles getan, um den Fluss nicht autorisierter Informationen auf ein Rinnsal unzuverlässigen Hörensagens zu reduzieren. Es gibt Hinweise darauf, dass Bilder und sogar ein Video der zweiten Generation der PlayStation 5 an die Öffentlichkeit gelangt sind. Die Umstände sind zwar nicht ganz so spektakulär und schräg wie das inoffizielle Debüt der PS3 Slim auf einem philippinischen Marktplatz einen Monat vor ihrer eigentlichen Enthüllung auf der Gamescom 2009, aber die Geschichte ist dennoch faszinierend.

Erst mal muss ein neuer Name für die Konsole her, denn das inoffizielle Branding "Slim" scheint nicht zu passen. Ein Bild aus einem chinesischen Forum, das durch ein Video aus einer anderen Quelle untermauert wird, zeigt ein Gerät, das in etwa so groß zu sein scheint wie die aktuelle Konsole. Sofern die im Video gezeigte menschliche Hand nicht viel kleiner als der Durchschnitt ist und sich die Abmessungen einer Blu-ray Disc nicht geändert haben (!), scheint das sogenannte CFI-2000-Modell der PlayStation 5 jedoch deutlich kürzer zu sein, als das Gerät in seiner vertikalen Konfiguration zeigt. Dieses hier scheint jedoch nur eine Hülle ohne Innereien zu sein.

Die seitlichen Schlitze des Geräts deuten darauf hin, dass sich das Laufwerksdesign der PS5 drastisch geändert hat, und es wird vermutet, dass der untere Teil des Geräts abgetrennt wurde, was Tom Hendersons ersten Leak einer neuen PlayStation 5 mit einem abnehmbaren optischen Laufwerk bestätigen könnte. Vor diesem Hintergrund würde es Sinn machen, dass auch die Platte auf der gegenüberliegenden Seite entfernt werden kann, vielleicht um Zugang zum M.2-Erweiterungsschacht zu erhalten. Sind diese Gerüchte wahr? Soweit ich das beurteilen kann, scheinen das statische Bild und das Video aus zwei verschiedenen Quellen zu stammen, und das Design scheint die Idee eines Gerätes mit einem optionalen/abnehmbaren Laufwerk zu bestätigen. Natürlich gibt es immer noch Zweifel und es könnte sich um eine ausgeklügelte Verschwörung handeln, aber die Chancen stehen gut, dass es sich um dieses Gerät handelt.

Was würde das bedeuten, wenn es stimmt? Um auf den Ursprung der Geschichte zurückzukommen, würde es bedeuten, dass Tom Henderson mit seiner Quelle Recht hat und es sich nicht nur um eine Eintagsfliege handelt. Das Projekt Q-Handheld war ein Scoop von Henderson und auch die Version der PS5 mit Wechseldatenträger wurde vor Monaten enthüllt. Inzwischen hat Henderson erste Spezifikationen für eine PS5 Pro veröffentlicht und Details zum Cloud-System der PS5 namens Project Chronos verraten. Über letzteres sprechen wir in der dieswöchigen Direct. Hendersons jüngster Exklusivbericht beschreibt im Wesentlichen ein sehr ambitioniertes Cloud-Server-Setup, das einen Massenspeicher mit Bandbreiten- und Latenzeigenschaften bietet, die dem internen SSD entsprechen, mit dem jede PS5 ausgeliefert wird. Dies ist eine der größten logistischen Herausforderungen für Sony, wenn es darum geht, PS5-Spiele in die Cloud zu verlagern - und diese Lösung ist durchaus plausibel (außerdem: Wer käme schon auf die Idee, solche Informationen zu veröffentlichen?)

Beunruhigend für Sony dürfte sein, wie weit im Voraus die durchgesickerten Informationen bekannt werden. Der Plattformbetreiber wird zwar begonnen haben, Entwickler und Publisher über die PS5 Pro zu informieren, aber soweit ich weiß, sind die technischen Daten noch nicht auf Sonys Entwicklerportal zu finden (im Gegensatz zur PSVR2, wo sie - und zwar sehr früh - zu finden waren). In der Zwischenzeit ist es unwahrscheinlich, dass die spezifischen Cloud-Informationen, die durchgesickert sind, von jemand anderem als einem Sony-Mitarbeiter stammen, der mit den Hardware-Projekten des Unternehmens vertraut ist. Leaks wie diese bringen den Ball ins Rollen und verleihen späteren Gerüchten wie dem CFI-2000-Bild und -Video, das letzte Woche auf Twitter auftauchte, zusätzliche Glaubwürdigkeit.

CFI-2016 PS5 Case pic.twitter.com/udFyQbVpz8 — BwE (@BwE_Dev) August 11, 2023 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

All das wirft die Frage auf: Was ist aus dem Konzept der "schlanken" Konsole geworden? Sollte sich dieser Leak als echt herausstellen, ist es gut möglich, dass die gleiche 6-nm-Version der PS5-APU wie in den Konsolen der CFI-1200-Serie zum Einsatz kommt, wobei Sony die vorhandenen Energieeinsparungen und die geringere Wärmeabgabe nutzt, um ein physisch kleineres Gerät herzustellen. Jede Art von Gewichts- und Formfaktorreduzierung führt automatisch zu erheblichen Einsparungen bei Herstellung und Transport. Warum sollte das BD-Laufwerk herausnehmbar sein? Derzeit stellt Sony sowohl eine Disc- als auch eine Digitalversion der Konsole her - die Vereinheitlichung auf ein einziges Modell, das beide Märkte bedient, ist eine weitere Kosteneinsparung.

Die größte Frage für mich ist jedoch, wie Sony eine PS5 mit einem herausnehmbaren/optionalen optischen Laufwerk vermarkten wird. Wird es bei der bisherigen Strategie bleiben, sowohl Discs als auch digitale Editionen zu produzieren? Wird das BD-Laufwerk vollständig optional sein, um die Kosten zu senken? Und wenn ja, wie viel wird das Laufwerk kosten? Und vor allem: Wie viele wird Sony produzieren? Im schlimmsten Fall könnte eine PlayStation 5 mit einem optionalen BD-Laufwerk Sonys Weg sein, dem physischen Markt einen ersten Warnschuss zu verpassen. Die Gerüchte scheinen auf eine Veröffentlichung im September hinzudeuten, und ich freue mich schon darauf, mehr zu erfahren – und natürlich das Produkt selbst in die Hand zu nehmen.