Wanted: Dead zeigt seine blutigen Kämpfe im neuen Trailer und erklärt das Kampfsystem.

Wanted: Dead zeigt in einem neuen Gameplay-Trailer mehr von seinen blutigen Kämpfen.

Gleichzeitig erfahrt ihr im neuesten Video mehr zum Kampfsystem des Spiels von Entwickler Soleil und Publisher 110 Industries.

Schwert und Schusswaffen im Wechsel

Für Wanted: Dead versprechen die Macher eine "echte Hardcore-Herausforderung", als Inspiration für das Kampfsystem des Spiels diente die Ninja-Gaiden-Reihe.

Ihr müsst dabei zwischen Schusswaffen und eurem Schwert im Nahkampf wechseln. Grundsätzlich hat Protagonistin Hannah immer ihr Gewehr dabei, weitere Waffen, wie Sturmgewehre, SMGs, LMGs und Granatwerfer, nehmt ihr von getöteten Feinden auf.

"Wählt jedoch mit Bedacht, denn die Wahl der richtigen Waffenmischung kann in einem Kampf den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten", heißt es.

In den Gefechten müsst ihr Run-and-Gun-Mechaniken kombinieren, um die Oberhand zu behalten. Auch aufs Blocken und Kontern gegnerischer Angriffe kommt es an.

Obendrein habt ihr Kombos und könnt weitere Skills im Fähigkeitenbaum freischalten, die sich in die drei Kategorien Offense, Defense und Utility aufteilen. Dadurch sollen unterschiedliche Spielstile möglich sein, abhängig davon, was euch am ehesten zusagt.

Wanted: Dead erscheint am 14. Februar 2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One und PlayStation 4.