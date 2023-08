Warhammer 40.000 Tacticus Codes: Das bekommt ihr gratis (August 2023)

Warhammer 40.000 Tacticus ist ein weiteres Mobile-Game im Warhammer-Universum und für dieses könnt ihr euch den ein oder anderen Code sichern, um kostenlose Extras abzustauben!

Und wer mag keine kostenloses Extras? Welche Codes gerade aktiv sind und was ihr in Warhammer 40.000 Tacticus dafür bekommt, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Welche aktiven Codes gibt es für Warhammer 40.000 Tacticus?

Diese Codes funktionieren aktuell in Warhammer 40.000 Tacticus:

Code Belohnung TYRANIDS Blackstone, Coins OOOAEAHOUOS 100 Blackstone, 1.000 Coins LOBSTER 5 Calgar Shards, Mutation: Scaly Skin, 3 Uncommon Upgrades, 777 Coins MAUGANTROUBLE 300 Blackstone Redwhiteblue2023 Coins, Blackstone WELCOME 500 Blackstone AHEM 1 Blackstone WARHAMMER 3.000 Coins, 200 Blackstone SKULLS23 5.000 Coins, 300 Blackstone, 1 Requisition Scroll CAPS 5 Raid-Tickets GALAXY 300 Blackstone, 5.000 Coins SUMMON 1 Requisition Scroll SRSBSNS 1 Common Combat Knife

Welche Codes für Warhammer 40.000 Tacticus sind abgelaufen?

Diese Codes für Warhammer 40.000 Tacticus sind bereits abgelaufen:

27JUNEDOWNTIME

SQUIRRELSKULL

MOP-24-ICY

AZHAIKU2023

STUCK

SADPUPPY

PREPARETHEWAY

AZRAEL

SURVEYTHANKS

SERVERWOES

EQUINOX2023

Wie löse ich Codes in Warhammer 40.000 Tacticus ein?

So könnt ihr die Codes für Warhammer 40.000 Tacticus verwenden: