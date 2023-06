Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin zeigt neues Gameplay und bestätigt Beta-Termin.

Frontier zeigt brandneues Gameplay aus seinem jüngst angekündigten Strategiespiel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.

Gleichzeitig hat das Entwicklerstudio einen ersten Termin für eine Beta bekannt gegeben.

Wann könnt ihr spielen?

Einerseits bekommt ihr in dem neuen Video einige Story-Sequenzen zu sehen, andererseits seht ihr Gameplay-Ausschnitte aus unterschiedlichen Perspektiven.

Unter anderem könnt ihr dabei auch einen Blick auf verschiedene Einheiten der Stormcast Eternals sowie der Orruk Kruleboyz werfen.

Dabei handelt es sich um die beiden bisher bestätigten Fraktionen des Spiels, insgesamt wird es vier Stück geben.

Aber nun zur Beta. Es wird eine offene Beta stattfinden, in der ihr 1vs1-Multiplayer-Gefechte mit den beiden angekündigten Fraktionen austragen könnt.

Diese findet vom 7. bis zum 10. Juli 2023 statt. Eine zweite offene Beta soll später im Sommer folgen.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 in der Entwicklung, ein Release-Datum ist noch nicht bekannt.