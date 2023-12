Weihnachten bei World of Tanks: Vinnie Jones übernimmt das Fest

Normalerweise würde ich sagen, dass Panzer absolut nichts mit Weihnachten am Hut haben. Bei World of Tanks sieht das allerdings anders aus, denn die Holiday Ops 2024 bringen die Spieler ordentlich in Weihnachtsstimmung.

So sieht Weihnachten in World of Tanks aus

Am 1. Dezember beginnt das festliche Event und läuft bis zum 8. Dezember. Diese Woche ist vollgestopft mit weihnachtlichen Aktivitäten, wie etwa die Dekoration eines stimmungsvollen Feriendorfes.

Fußballer und Filmstar Vinnie Jones wartet im Hauptquartier auf euch und verteilt Missionen. Ja, leider spielt der Star hier nicht Weihnachtsmann und rückt die Geschenke direkt raus, ihr könnt euch aber viele Belohnungen verdienen, die von Jones inspiriert sind.

Unter den Belohnungen sind drei exklusive 2D-Stile, Dekore, Schriftzüge mit kultigen Sprüchen und sogar Vinnie Jones selbst als Panzerkommandant mit exklusiver Sprachausgabe. Bei Prime Gaming könnt ihr aktuell sogar noch mehr Geschenke erhalten.