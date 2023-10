Wargaming United hat soeben angekündigt, die Ukraine zu unterstützen, indem das Studio ihre bisher größte Wohltätigkeitsinitiative startet - und das in gleich sechs ihrer Spiele.

Weil Krieg eben nur in Spielen Spaß macht

"Hier bei Wargaming lieben wir Kriegsspiele, aber wir verabscheuen den echten Krieg", so startet die Pressemitteilung des belarussischen Studios. "Und dieses Thema ist für uns besonders heikel, da wir ein großes Studio in Kiew haben, das intensiv an World of Tanks und anderen Produkten arbeitet, trotz all der schrecklichen Ereignisse, die das Land jeden Tag durchlebt."

Wargaming unterstützt die Ukraine erneut mit Spendengeldern. Ihr könnt ein Bundle in eurem Lieblings-Wargaming-Spiel erhalten und damit helfen.

Bisher hat Wargaming bereits viele Spenden für die Ukraine gesammelt, darunter auch eine Million Dollar für medizinische Hilfe und Ausrüstung in der ersten Kriegswoche. Das ist nur eine von vielen Aktionen.

Jetzt kann auch die Community von Wargaming helfen und an dem großen Spendenprojekt teilnehmen. In World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends und World of Warplanes könnt ihr spezielle Pakete kaufen, mit dessen Erlös den Menschen in der Ukraine geholfen wird.

Mehr zu World of Tanks:

World of Tanks bringt mit Iron Maiden das Metal-Fest auf den Höhepunkt

Das Wargaming Metal Fest bringt Megadeth nach World of Tanks und Co.

Wargaming ist jetzt 25 Jahre alt und das wird natürlich mit Aktivitäten und Aktionen gefeiert

Die Pakete wurden von den Künstlern des Wargaming Kyiv Studios und beinhalten einige Anpassungselemente. So heißen die Bundles:

World of Tanks: 50TP Resilient Bundle

50TP Resilient Bundle World of Tanks Blitz: Resilient Bundle

Resilient Bundle World of Tanks Modern Armor: WargamingUnited - Resilient Bundle

WargamingUnited - Resilient Bundle World of Warships: Big Bundle

Big Bundle World of Warships: Legends: Resilience Bundle

Legends: Resilience Bundle World of Warplanes: Unite to Support! Small Bundle

Ganze 100 Prozent jedes gekauften Pakets geht an UNITED24, die offizielle Spendenplattform der Ukraine, die das Geld für den Kauf von hochmodernen Krankenwägen verwenden wird. So werden aktiv Leben gerettet.

Kaufen könnt ihr die Pakete vom 18. Oktober bis zum 1. November.