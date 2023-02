Was spielt ihr im Februar 2023?

Der Februar hat schon begonnen und in diesem Monat werden auch wieder einige neue Spiele veröffentlicht.

Schauen wir uns doch mal genauer an, was in diesem so alles des Weges kommt. Das alles aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit! Wenn ihr euch im Februar noch auf etwas anderes freut, schreibt es gerne in die Kommentare.

Was spielt ihr im Februar?

Direkt zum Start in den neuen Monat sind bereits mehrere Spiele erschienen. Unter anderem könnt ihr etwa den Football Manager 2023 von Sega und Sports Interactive nach einer Verzögerung endlich auf der PlayStation 5 spielen.

Seit gestern ist außerdem die Nintendo-Switch-Umsetzung von Life is Strange 2 erhältlich. Nicht der beste Teil der Reihe, wenn ihr mich fragt, aber wer auf das bekannte LiS-Gameplay steht, kann auch damit seine Freude haben. Alternativ erkundet ihr in Deliver us Mars den roten Planeten oder ballert im Ego-Shooter Fashion Police Squad (mehr dazu in Kürze!) um euch.

Am 10. Februar 2023 erscheint schließlich das lang erwartete und kontrovers diskutierte Hogwarts Legacy. Die Diskussionen darüber werden wohl auch so schnell nicht verstummen.

Das ursprünglich 2020 veröffentlichte Journey to the Savage Planet wird am 14. Februar 2023 auch für Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar gemacht. Ebenso erscheint mit Wanted: Dead ein blutiges Actionspiel, das euch mit knallharten Kämpfen auf die Probe stellen soll.

Einen Tag später, am 15. Februar 2023, steht die PC-Umsetzung von Housemarques einst PS5-exklusivem Returnal auf dem Programm, ebenso erscheint das Aufbauspiel-Remake Pharaoh: A New Era. Darauf folgen Die Siedler: Neue Allianzen, Tales of Symphonia Remastered und der Monster-Hunter-Herausforderer Wild Hearts am 17. Februar 2023.

Atomic Heart wird indes gerne mal als das Sowjet-BioShock beschrieben und bald können wir herausfinden, ob es qualitativ mit diesem Vorbild mithalten kann. Es erscheint am 21. Februar 2023, ebenso wie Like a Dragon: Ishin.

Der 22. Februar 2023 ist wiederum ein besonderer Tag für PlayStation, denn an diesem Tag wird PlayStation VR2 veröffentlicht. Und nicht nur das, gleichzeitig mit dem neuen VR-Headset erscheinen zahlreiche Spiele. Neu ist unter anderem Horizon Call of the Mountain, während Gran Turismo 7 ein VR-Upgrade erhält.

Strategisch, taktisch und blutig wird es einen Tag später, was im Grunde auf beide Spiele zutrifft: Am 23. Februar 2023 erscheinen Blood Bowl 3 und Company of Heroes 3. Wenn ihr eine Nintendo Switch besitzt, könnt ihr euch am Tag darauf, am 24. Februar 2023, auf Kirby's Return to Dream Land Deluxe sowie auf Octopath Traveler 2 freuen. Letzteres erscheint auch für PC, PlayStation 5 und PlayStation 4.

Zum Monatsende geht es wiederum in Richtung Science-Fiction. Destiny 2 erhält mit Lightfall am 28. Februar 2023 seine neueste Erweiterung, obendrein erscheint das Action-Adventure Scars Above.

Welche Titel davon werdet ihr spielen? Und welche Spiele erscheinen sonst noch, Ab in die Kommentare mit euch!