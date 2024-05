Werbung in EA-Spielen? Angeblich arbeiten einige Teams bereits an der Idee

Werbung in Spielen. Drei Worte, die in den Köpfen vieler Spieler für schlechte Gefühle, unangenehme Gänsehaut, ein Schütteln oder vielleicht einen schriftlichen Würgereiz sorgen, der voller Ekel auf der Tastatur entleert und im Netz zur Schau gestellt wird. Im jüngsten Finanzbericht von EA spricht CEO Andrew Wilson jedoch genau dieses Thema an und stellt vor allem die Chancen für das Unternehmen in den Vordergrund.

Die Zukunft von EA-Spielen besteht nicht nur aus Werbung

Wilson beantwortet dabei die Fragen der Investoren zu diesem Thema und betont, wie wichtig es sei, "sehr umsichtig mit Werbung umzugehen". Doch Werbung in Spielen habe angesichts der "vielen, vielen, Milliarden Stunden", die Spieler in den Titeln von Electronic Arts verbringen, "die Chance, ein bedeutender Wachstumsmotor zu sein".

EA überstürzt dabei aber nichts. "Um Ihre Frage zur Werbung im Allgemeinen zu beantworten, denke ich, dass es an dieser Front noch früh ist", so Wilson im Finanzbericht. "Und wir haben im Laufe unserer Geschichte immer darauf geachtet, dass wir Werbung im Zusammenhang mit unseren Spielerfahrungen sehr sorgfältig behandeln."

"Aber wenn wir an die vielen, vielen Milliarden Stunden denken, die wir mit Spielen, Kreieren, Zuschauen und Verbinden verbringen, und wo ein großer Teil dieses Engagements im Rahmen eines traditionellen Spielerlebnisses stattfindet, erwarten wir, dass Werbung die Möglichkeit hat, ein bedeutender Wachstumsmotor für uns zu sein."

"Wir werden uns das sehr genau überlegen, aber wir haben interne Teams im Unternehmen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie wir unsere Spielerlebnisse auf sehr durchdachte Weise implementieren können", so der CEO. "Aber noch wichtiger ist, dass wir damit beginnen, eine Community aufzubauen und die Macht der Community über die Grenzen unserer Spiele hinaus zu nutzen."

Besonders bei Battlefield soll EA diese Bemühungen besonders unterstützen. Mit dem bisher größten Team in der Geschichte des Franchise will das Unternehmen die Multiplayer- und Einzelspielererlebnisse vernetzen.