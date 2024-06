Welche Note gibst du dem Summer Game Fest 2024?

Na, habt ihr die Eröffnungsshow zum Summer Game Fest 2024 schon sacken lassen? War ja auch eine längere Angelegenheit, die sich 1 Uhr in die Nacht erstreckte.

Auf jeden Fall gab es sehr viele Spiele zu sehen, unter anderem etwa Civilization 7, Lego Horizon Adventures oder die Night-Springs-Erweiterung für Alan Wake 2.

Was haltet ihr vom Summer Game Fest 2024?

Und das sind nur sehr wenige ausgewählte Spiele. Die Games standen wahrlich im Mittelpunkt, zwischendurch gab es sehr wenig Gerede und auch die zuletzt zahlreichen Entlassungen in der Spielebranche standen ganz zu Anfang im Fokus.

Wie Geoff Keighley im Vorfeld angab, ging es überwiegend um Spiele, die man bereits kannte oder die schon erhältlich waren. Aber natürlich waren ebenso ein paar Neuankündigungen dabei, etwa die anfangs erwähnten Titel Lego Horizon Adventures und Civilization 7.

Aber ist das der richtige Ansatz für diese Show? Was haltet ihr davon? Fandet ihr die Show gut oder seid ihr eingeschlafen? Würdet ihr euch mehr Blockbuster wünschen? Und was sagt ihr zu den gezeigten Spielen? Ihr könnt die Show nachfolgend in der Umfrage bewerten und natürlich gerne kommentieren!