Wie schlägt sich die Xbox Series X/S gegen die PS5? Das schätzen Analysten.

Die Analysten von Ampere Analysis schätzen, dass Microsoft 18,5 Millionen Exemplare der Xbox Series X und Series S verkauft hat.

Offizielle Verkaufszahlen von Xbox werden normalerweise erst veröffentlicht, wenn signifikante Meilensteine erreicht werden. Daher gibt es keine offiziellen Zahlen darüber, wie beide Konsolen aktuell abschneiden.

Xbox Series X/S und PS5 im Vergleich

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht zum Konsolenmarkt im Jahr 2022 schätzt Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis, dass bis zum Ende des letzten Jahres 18,5 Millionen Konsolen verkauft wurden.

Verkäufe der PS5 sowie der Xbox Series X wurden aber aufgrund anhaltender Lieferengpässe beeinflusst. Xbox konnte jedoch aufgrund der besseren Verfügbarkeit der Xbox Series S den Anteil an verkauften Exemplaren im vergangenen Jahr leicht erhöhen.

"Die Nachfrage nach der Series S im Weihnachtsgeschäft zeigt jedoch, dass sie nicht die Zugkraft ihres großen Bruders hat", merkt er an.

Im Januar hatte Sony mitgeteilt, dass es nun "viel einfacher" sei, eine PS5 zu finden. Von Microsoft gab es zur Xbox Series X keine solche Aussage. Harding-Rolls geht daher davon aus, dass sich die Lücke zwischen der PS5 und der Xbox Series X/S im ersten Halbjahr 2023 vergrößern wird, zumindest bis auch Lieferengpässe bei der Xbox Series X enden.

In seiner Analyse gibt Harding-Rolls auch, an dass Microsofts Anteil am Gaming-Markt - der den Verkauf von Hardware, Spielinhalten und Abonnements umfasst - von 25,5 % im Jahr 2021 auf 27,3 % im Jahr 2022 gewachsen ist, während der von Sony von 46,3 % auf 45 % gesunken sei.

Microsoft-Präsident Brad Smith behauptete vergangene Woche während einer Pressekonferenz, dass die PlayStation einen Marktanteil von 70 % auf dem weltweiten Konsolenmarkt habe, während Xbox bei 30 % liege.