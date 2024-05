Wie sich die Welt von einer Katastrophe erholt, zeigt dieser hübsche Indie im Juni

Indie-Fans aufgepasst: Until Then ist ein wunderschöner PS5-Sidescroller, der viel Tiefgang verspricht. Nächsten Monat erscheint die Pixel-Art-Perle und kostet nur 19,99 Euro. Zumindest einen Blick ist dieses Story-basierte Spiel von Polychroma Games wert.

Denkt ihr, es kann ein Happy End geben?

Statt ein Weltuntergangsszenario zu schildern, dreht Until Then den Spieß um und erzählt davon, wie sich die Welt von einer Katastrophe erholt. Die "verschlungene Pixel-Art-Welt" bietet "wunderschöne, von den Philippinen inspirierten Landschaften", "filmischen und erzählerischen Abenteuer" sowie "Déjà-vu-Momente" und andere "Abnormalitäten".

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Zum Inhalt von Until Then schreibt der Entwickler: "In einer Welt, die sich immer noch von einer Katastrophe erholt, navigieren Mark Borja und seine Freunde durch die Freuden und Leiden eines weiteren Highschool-Jahres."

Das Leben geht also weiter. Doch egal, welches Ereignis die Welt erschüttert hat, es hat sicherlich Spuren hinterlassen.

Die Protagonisten leben ein typisches Teenager-Leben. Ihr wisst schon, Hausaufgaben, Beziehungen, Hobbys und mehr. "Das heißt, bis eine schicksalhafte Begegnung eine Kettenreaktion auslöst und Marks Leben auf den Kopf stellt"m heißt es in der Videobeschreibung weiter. "Menschen verschwinden und Erinnerungen erweisen sich als unzuverlässig."

Das alles klingt sehr geheimnisvoll und düster. Dabei sieht Until Then einfach nur klasse aus und erhält in der Kommentarspalte auf YouTube bereits viel Zuspruch. Until Then erscheint am 25. Juni 2024 auf der PlayStation 5.