The Last of Us: Auch Jesse ist besetzt und das von diesem grandiosen Beef-Star

In der TV-Adaption zu The Last of Us wird Young Mazino Jesse verkörpern. Den Darsteller kennt ihr vielleicht aus der empfehlenswerten Netflix-Serie Beef, bei der ein kleiner Verkehrsstreit zwischen zwei Parteien in völligem Wahnsinn ausartet. Hier spielt der Schauspieler Paul Cho.

Ein weiteres Talent stößt zu The Last of Us

Jesse ist ein Freund von Ellie und lebt in Jackson. Der Mann wird als "eine Säule seiner Gemeinde bezeichnet, die die Bedürfnisse aller anderen über ihre eigenen stellt, manchmal zu einem schrecklichen Preis" bezeichnet. Hier seht ihr den Darsteller, der nun Jesse verkörpern wird:

We're so excited for Young Mazino to step into the shoes of Jesse in @TheLastOfUsHBO Season 2. 🎉 https://t.co/GurthEHRZU — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 10, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Craig Mazin und Neil Druckmann, die beiden Schöpfer des Spiels, sind sehr zufrieden mit der Besetzung, berichtet Deadline. "Young ist einer der seltenen Schauspieler, die man sofort ins Herz schließt, wenn man sie sieht. Wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben, und wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer Young in unserer Serie glänzen sehen." Naughty Dog selbst zeigt sich in ihrem Tweet sehr freudig darüber, dass Mazino die Rolle des Jesse übernimmt.

Mehr zu The Last of Us:

The Last of Us besetzt Abby: Darstellerin aus Beautiful Boy kommt in die zweite Staffel

The Last of Us Online gestrichen - So kam es zu der traurigen Entscheidung

The Last of Us Season 2: Schlechte Nachrichten für Fans der Serie

Neben Mazino seht ihr in der zweiten Staffel Bella Ramsey als Ellie, Pedro Pascal als Joel und Kaitlyn Dever als Abby. Die Dreharbeiten starten voraussichtlich nächsten Monat in Kanada. Den kompletten Inhalt des zweiten Teils von The Last of Us wird die zweite Staffel nicht abdecken und sich stattdessen auf bestimmte Ereignisse konzentrieren.