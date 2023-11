Nicht eine, sondern gleich drei neue Erweiterungen hat Blizzard auf der BlizzCon für World of WarCraft angekündigt.

Dabei handelt es sich um drei zusammenhängende Erweiterungen, deren Vision man als "The Worldsoul Saga" bezeichnet.

Worum geht es in der Worldsoul Saga?

Der erste Teil dieser Saga ist World of WarCraft: The War Within. Die erste der neuen Erweiterungen ist für 2024 geplant.

Tief im Erdreich des Planeten erhebt sich dabei eine uralte Zivilisation, während ihr euch zum neuen Kontinent Khaz Algar begebt.

Ihr könnt euch zudem das Vertrauen der Irdenen verdienen und somit ein neues verbündetes Volk freischalten. Bei den Tiefen handelt es sich indes um neue, kleine Weltinstanzen, die ihr alleine oder mit bis zu vier Freunden und einem NPC-Begleiter abschließen könnt.

Außerdem könnt ihr bis auf Stufe 80 aufsteigen und neue Fertigkeiten in den Heldentalentbäumen erlangen.

Fortgesetzt wird The War Within dann mit World of WarCraft: Midnight und World of WarCraft: The Last Titan.

Konkrete Release-Zeiträume für die zweite und dritte Erweiterung wurden noch nicht genannt.

