WoW-Konkurrenz mit Release-Termin: Tarisland erscheint in wenigen Wochen

Tarisland ist ein MMORPG, das es sich traut, zwischen World of Warcraft: The War Within und Final Fantasy 14 Dawntrail zu erscheinen, sich mit den größten Genre-Vertretern zu messen. Locojoy, Level Infinite und Publisher Tencent geben nun bekannt, an welchem Tag Tarisland erscheint.

Gänsehaut im Trailer: Dieser Drache schüchtert ein

Mit 3 Millionen vorregistrierten Spielern kann man Tarisland zumindest nicht nachsagen, dass sich niemand für den Titel interessieren würde. Spielen könnt ihr das kostenlose MMO auf PC und mobilen Geräten, sobald es am 21. Juni 2024 erscheint.

Als Endboss wartet ein Seuchendrache mit einer Flügelspannweite von 200 Metern auf euch, der im Universum geschlüpft ist und dazu auch noch undurchdringbare Schuppen besitzt. Seine herrliche Gewaltigkeit könnt ihr im Trailer oben bewundern.

Vor dem letzten Boss müsst ihr allerdings auch noch Dungeons und Raids meistern und könnt mit neun unterschiedlichen Klassen die vielen Geschichten aus Tarisland miterleben.

Ihr könnt eure Talente flexibel auswählen und diese kostenlos anpassen und habt in der offenen Spielwelt nur wenig Einschränkungen. Dank plattformübergreifender Kompatibilität könnt ihr zwischen PC, Laptop, Tablet und Smartphone wechseln, wie es euch passt.