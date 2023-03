Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core - Ein teurer Traum in Rot und Blau

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core ist ein langer Name für einen Profi-Controller, den es jetzt nicht nur in Weiß gibt, sondern auch in den Farben Blau und Rot.

Standard-Farben für Profi-Controller

Das Gamepad bietet euch Möglichkeiten, die Spannung in den Thumbsticks einzustellen, besitzt gummierte Trigger und lässt euch die Tasten frei belegen und in einem Benutzerprofil speichern - ganz nach eurem Geschmack.

Diese Profile könnt ihr über die Xbox Zubehör-App einrichten. Hier könnt ihr auch die Farbe eures Xbox-Buttons auf der Konsole farblich passend einstellen. Vielleicht direkt ein rotes oder blaues Leuchten, um es an den neuen Controller anzupassen?

Per Wireless, Bluetooth oder mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel könnt ihr das Gamepad nutzen. Der Akku sollte dabei bis zu 40 Stunden halten.

Den Controller in Blau oder Rot findet ihr ab dem 11. April 2023 für 139,99 Euro direkt im Microsoft Store oder im Laden. Auf der offiziellen Produktseite könnt ihr den Controller bereits vorbestellen.

Wer das meiste auf dem Elite Wireless-Controller herausholen will, kann sich überlegen, das Complete Component Pack dazu zu bestellen. Dieses kostet 59,99 Euro und beinhaltet austauschbare Thumbsticks, Paddle-Formen und D-Pads sowie eine Tragetasche, eine Ladestation und ein USB-C-Kabel.