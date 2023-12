Zelda: Tears of the Kingdom - Gewinnt das umfangreichste Zelda, das es je gab und einen passenden Rucksack

Willkommen zu Runde 2 der großen Gewinnspielserie zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vor Weihnachten! Das kann man auch schon mal ein wenig zelebrieren, denn schließlich erscheint nicht jedes Jahr ein neues Zelda. Und wer sich bisher nicht an Tears of the Kingdom herangetraut hat, weil es vielleicht auf den ersten Blick seinem Vorgänger Breath of the Wild manchmal etwas ähnlich sieht, den können wir hier beruhigen. Auch wenn ihr hunderte Stunden in Breath verbracht habt, Tears hat euch jede Menge Neuerungen zu bieten. Hier ein paar der wichtigsten:

Der Himmel ist voller Inseln: So hoch man in Breath auch klettern konnte, ganz bis in den Himmel hat man es nie geschafft. Das ändert sich nun mit Zelda: Tears of the Kingdom, in dem ihr alle Größen von fliegenden Inseln besuchen und erkunden könnt und auch müsst. Vieles in Tears spielt sich dort ab und ihr findet im Laufe des Spiels immer neue Wege, diese schwebenden Welten zu erkunden.

Im Laufe von Tears of the Kingdom baut ihr sogar eigene Fluggeräte.

Leih mir mal eine Hand: Gleich zum Start verliert Link einen Arm, aber gewinnt eine ganze Reihe an Fertigkeiten. Dank einer magischen Prothese kann sich Link durch Objekte bewegen – nicht sehr schnell, aber immerhin – oder die Bewegungsrichtung von Objekten umkehren. Ein fallender Stein kann so ein aufsteigender Stein werden oder ein auf Link geworfener zu einem tödlichen Wurfgeschoss in die andere Richtung werden. Vor allem aller lassen sich Objekte aller Art verbinden. Entweder zu Werkzeugen oder Waffen, aber vor allem auch zu allen nur erdenklichen Gefährten. Von der Pferdekutsche ohne Pferde hin zu fliegenden Mini-Inseln ist fast alles nicht nur denk- sondern auch machbar.

Im Untergrund tut sich was: Nicht nur der Himmel über Hyrule wurde interessanter, um es vorsichtig zu sagen, auch unter der Erde geht es weit munterer zu. Riesige Höhlen und Dungeons warten auf euch, Link, darf Indiana Jones in Loren spielen und viele Geheimnisse wollen entdeckt werden. Wenn ihr nicht gerade in einer Lava-Höhle seid, dann ist auch Licht ein echter Faktor und eine besondere Art von Dunkleheit, die das Land bedroht, zehrt auch direkt an eurer Energie. Wenn ihr dachtet, dass in kilometerhoch über Hyrule das Leben herausfordernd wäre, dann wartet, bis ihr in den Untergrund kommt.

Es geht dieses Mal auch tief in den Untergrund von Hyrule.

Little Link, you're in the middle of the ride: Nicht nur über und unter Hyrule hat sich viel getan, auch das Land selbst hat ein paar grundlegende Verwerfungen erfahren. Städte, Dörfer und ganze Landschaften sind nicht immer mehr da, wo ihr sie in Breath zurückgelassen habt. Manche sind verschwunden, neue sind entstanden. Es ist nicht eine komplett neue Welt, die ihr erkundet, aber sie ist so unterschiedliche, dass es euch oft genug so vorkommen wird.

Der beste Angriff ist eine starke Verteidigung (auf die ein starker Angriff folgt): Neue Waffen und neue Rüstungen klingt jetzt recht banal, aber dank Links magischer Hand und Bastelfertigkeiten kann er das auf einen neuen Level bringen. Von superlangen Lanzen hin zu zielsuchenden Pfeilen müsst ihr nur die richtigen Materialien finden, dann ist (fast) alles, was denkbar ist, auch machbar. Auch eine Reihe von neuen Rüstungen macht euch das Leben leichter, wenn ihr sie denn findet. Nachtsicht, durch die Luft gleiten, vieles mehr wird möglich, wenn ihr es schafft, diese Rüstungen aus tiefen Höhlen und Tempeln zu bergen.

Und keine Sorge: Auch die Welt zwischen Himmel und Dungeon hat sich mehr als genug gewandelt, um euch ein neues Hyrule zu geben, wie ihr es noch nie gesehen habt.

Das sind nur einige der wichtigsten Neuerungen, die euch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Vergleich zu Breath of the Wild bietet. Zelda war immer eine Serie, bei der Nintendo alles gab und Tears ist keine Ausnahme. Es ist unwahrscheinlich, dass es auf dieser Generation von Nintendos Konsole noch ein Zelda geben wird, aber mit Breath hatte die Switch einen phänomenalen Start und mit Breath ist es ein legendärer Abschluss der Switch-Zelda-Ära, den ihr unbedingt erlebt haben solltet.

Gewinnt das Spiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und einen passenden Rucksack.

Und damit kommen wir zum Gewinnspielteil, denn einer von euch kann einmal The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für die Switch plus einen Tears of the Kingdom Rucksack gewinnen. Der Einsendeschluss ist der 26.12.2023. Viel Glück!

