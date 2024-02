3 neue PS Plus Spiele ab heute erhältlich: Lohnt sich der Download?

Der Februar ist da und beschert euch drei weitere Spiele für PlayStation Plus. Diese könnt ihr euch herunterladen, wenn ihr ein Abonnement von PlayStation Plus Essential habt.

Was gibt es diesen Monat? Ihr bekommt Foamstars, Rollerdrome und Steelrising, die ihr euch auf die Festplatte eurer PlayStation 5 oder PlayStation 4 herunterladen könnt.

Ab dem heutigen 6. Februar 2024 könnt ihr euch diesen neuen Essential-Spiele herunterladen. Lohnt sich der Download? Schauen wir uns das mal näher im Einzelnen an.

Foamstars (PS5, PS4)

Foamstars ist ein neuer "4-gegen-4-Online-Schaumparty-Shooter", der etwas an Splatoon erinnert. Hier verschießt ihr Schaum und nutzt diesen zur Verteidigung oder zum Bauen.

Tests zu Foamstars liegen bislang noch nicht vor, da es auch erst heute erscheint, aber direkt zum Launch bei PS Plus enthalten ist. Daher verweisen wir an dieser Stelle auf unsere Vorschau zu Foamstars, dem ihr eine Chance geben solltet.

Rollerdrome (PS5, PS4)

Im Jahr 2023 nehmt ihr an Rollerdrome teil, einer brutalen, neuen Sportart. Dabei kombiniert ihr stylische Skating-Tricks mit Slow-Motion-Kills. Euer Ziel ist, das Ende der Runde zu erleben und euch letztlich den Titel zu sichern. Dafür braucht ihr nicht nur ein wenig Glück und Skill, sondern auch die richtigen Waffen.

Hier geht es zu unserem Test von Rollerdrome.

Bei Metacritic hat Rollerdrome in der PS5-Version eine Wertung von 79 Punkten, die Mehrheit der Reviews ist positiv.

"Ähnlich wie OlliOlli World schafft Rollerdrome die perfekte Balance zwischen fesselndem Gameplay, Punktejagd und herausforderndem Spielverlauf, diesmal mit einer genialen Schieß-/Skating-Prämisse", findet Gfinity. "Es macht so viel Spaß und ich konnte es nicht aus der Hand legen."

Game Revolution meint dazu: "Leider fühlt sich das Paket am Ende ein wenig kahl an. Die Geschichte ist nur Augenwischerei und dem Gameplay fehlt es an Abwechslung. Das Fehlen eines Mehrspielermodus fühlt sich ebenfalls wie eine verpasste Gelegenheit an. Ohne ihn gibt es außer einer Online-Rangliste nicht viel Wiederspielwert."

Streelrising (PS5)

Paris im Jahr 1789. Louis XVI hat die Französische Revolution mithilfe seiner mechanischen Armee niedergeschlagen. Ihr nehmt es als Aegis alleine mit der Armee des Königs auf und müsst in diesem Action-Rollenspiel die Geschichte retten.

Die PS5-Version von Steelrising hat auf Metacritic eine Bewertung von 72 Punkten, die knappe Mehrheit der Reviews fällt durchschnittlich aus .

Game Rant meint: "Spiders hat mit Steelrising das Soulslike-Erlebnis perfekt umgesetzt und bietet sowohl langjährigen Fans des Genres als auch Neueinsteigern ein unterhaltsames und innovatives Erlebnis, das genau auf ihren Spielstil zugeschnitten ist. In Steelrising gibt es viel zu lieben und bei jedem Durchspielen werden die Spieler aufregende neue Wege entdecken, um gegen die Maschinen zu kämpfen. Steelrising ist ein Schritt in die richtige Richtung für das Soulslike-Genre."

"Steelrising ist nicht das beste Soulslike auf dem Markt, aber mit seinem attraktiven Design und den vielen originellen Ideen (von denen leider nicht alle effektiv umgesetzt werden) ist es ein unterhaltsames und gut gemachtes Spiel", schreibt Eurogamer Italien. "Zweifelsohne der beste Titel, der von Spiders entwickelt wurde."