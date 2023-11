Der November hat begonnen und er bringt drei neue Spiele für PlayStation Plus mit sich. Diese könnt ihr euch herunterladen, wenn ihr ein Abonnement von PlayStation Plus Essential habt.

Was gibt es diesen Monat? Ihr bekommt Mafia 2: Definitive Edition, den Dragon Ball: The Breakers und Aliens Fireteam Elite, die ihr euch auf die Festplatte eurer PlayStation 5 oder PlayStation 4 herunterladen könnt.

Ab dem heutigen 7. November 2023 könnt ihr euch diesen neuen Essential-Spiele herunterladen. Lohnt sich der Download? Schauen wir uns das mal näher im Einzelnen an.

Mafia 2: Definitive Edition (PS4)

Die Definitive Edition von Mafia 2 ist eine Neuauflage des Originals von 2010 inklusive aller DLCs. Allerdings handelt es sich im Gegensatz zur Neuauflage von Teil eins nicht um ein komplettes Remake.

Auf Metacritic hat die PS4-Version von Mafia 2: Definitive Edition eine Wertung von 56 Punkten, der überwiegende Teil der Reviews fällt durchschnittlich aus.

"Was eine großartige Rückkehr des zehn Jahre alten Klassikers hätte werden sollen, endet als eines der schlechtesten Remaster, die ich je gespielt habe, mit fast keinen grafischen Updates und schwindelerregenden Framerate-Problemen", schreibt etwa PlayStation Universe. "Ein Remaster sollte die Probleme des Originals beheben und sie nicht verschlimmern."

"Leider fühlt sich diese Version von Mafia 2 wie eine kaum aufpolierte Version eines Last-Gen-Spiels an, das meine Geduld ständig auf die Probe gestellt hat und trotz meiner Liebe zur Story kann ich niemandem empfehlen, stundenlang ein mittelmäßiges, fehlerbehaftetes Chaos durchzuspielen, nur um die Zwischensequenzen zu sehen", meint GameCritics. "In seinem jetzigen Zustand ist Mafia 2: Definitive Edition weder die Zeit noch das Geld eines Spielers wert - ohne weitere Verbesserungen oder substanzielle Patches muss dieses Spiel bei den Fischen schlafen."

Dragon Ball: The Breakers (PS4)

Bei Dragon Ball: The Breakers handelt es sich um ein asymmetrisches Online-Actionspiel. Ganz normale Bürger müssen sich hier gegen einen Räuber behaupten, der Jagd auf sie macht.

Bei Metacritic hat Dragon Ball: The Breakers in der PS4-Version eine Wertung von 54 Punkten, der Großteil der Reviews ist auch hier durchschnittlich.

"Nach so vielen Dragon Ball-Spielen, die die gleichen Handlungsbögen wiederholen und den Spielern die Kontrolle über die gleichen Charaktere geben, ist es (zunächst) eine lustige und erfrischende Erfahrung, zu sehen, wie sich die Ereignisse in der Größenordnung von Dragon Ball Z aus der Perspektive eines normalen Otto-Normalverbrauchers auf der Straße anfühlen würden", findet Gamer Escape. "Das Konzept ist neuartig genug, um in den ersten Spieltagen viel Spaß zu machen, aber es dauert nicht lange, bis sich die ersten Risse zeigen. Diese Herangehensweise an das asymmetrische Multiplayer-Genre macht Sinn und die Umsetzung geht über die bloße Tatsache hinaus, dass es sich um ein Dragon-Ball-Spiel handelt, aber es ist schwer vorstellbar, dass The Breakers die Spieler wirklich fesseln kann, da es zu wenig Inhalt, zu viele Grinds und zu viele Matches gibt, die sich ein wenig zu vertraut anfühlen, sobald man die ersten Stunden hinter sich gelassen hat."

Screen Rant meint dazu: "Dragon Ball: The Breakers macht in kurzen Schüben Spaß, aber für Spieler, die ein spannendes Erlebnis wie Dead By Daylight suchen, könnte es etwas zu seicht sein. Hardcore-Fans der Serie werden vielleicht ihren Spaß haben, wenn sie versuchen, ikonischen Bösewichten wie Frieza auszuweichen oder als Majin Buu ganze Abschnitte der Karte auszulöschen, aber alle anderen sollten sich nach einem wirklich spannenden asymmetrischen Survival-Titel umsehen."

Aliens Fireateam Elite (PS5/PS4)

In Aliens Fireteam Elite geht es einmal mehr darum, die aus den Alien-Film bekannten Außerirdischen zu bekämpfen. Dabei kommt es auf Teamwork an, um nicht von ihnen überrannt zu werden.

Die PS5-Version von Aliens Fireteam Elite hat auf Metacritic eine Bewertung von 67 Punkten, die Mehrheit der Reviews fällt durchschnittlich aus.

Digital Chumps meint: "Aliens: Fireteam Elite sieht so aus und spielt sich auch so, wie man es erwartet. Und das macht es wunderbar. Aliens ist im Herzen ein Actionfilm, und es ist offensichtlich, dass die Cold Iron Studios sich sehr bemüht haben, dieses 80er-Jahre-Actionfilmgefühl einzufangen. Auch wenn die Kampagne glanzlos und die Missionsvielfalt spärlich ist, kann man nicht leugnen, dass es Spaß macht, sich mit seinen Freunden durch Horden von Xenomorphs zu kämpfen. Ich weiß zwar nicht, ob das Spiel einen langfristigen Einfluss im Hinblick auf die zukünftigen Inhalte hat, die die Cold Iron Studios in Seasons herausbringen werden, aber es gibt genug Inhalt, um ein oder zwei Wochenenden mit Freunden zu genießen. Ich weiß, dass ich schon bald wieder auf Käferjagd gehen werde."

"Trotz des günstigeren Preises gibt es hier eine Menge, um euch für zahlreiche Stunden zu unterhalten, vor allem, wenn ihr euren ersten Durchlauf durch alle vier Akte geschafft habt und sie mit höheren Schwierigkeitsgraden erneut in Angriff nehmt, auf der Suche nach immer besserer Ausrüstung", schreibt GameSpot. "Es macht so viel Spaß, eine Handvoll Klassen mit genügend Tiefgang anzupassen und zu verwalten, um sie in den Colonial Marine zu verwandeln, den man gerade braucht, zusammen mit einer Fülle großartiger Waffen, die die Action vom ersten Moment an fesselnd machen. Was dem Spiel an Schrecken fehlt, macht es durch knallharte Action wieder wett und das macht Aliens: Fireteam Elite zu einem großartiger Spiel, um sich wieder mit diesem kultigen Sci-Fi-Franchise zu beschäftigen."

