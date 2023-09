3 neue PS Plus Spiele ab heute erhältlich: Lohnt sich der Download?

Auch im September 2023 gibt es wieder drei neue Spiele, die ihr euch mit PlayStation Plus Essential herunterladen könnt.

Was gibt es diesen Monat? Ihr bekommt Saints Row, Black Desert – Traveler Edition und Generation Zero, die ihr euch auf die Festplatte eurer PlayStation 5 oder PlayStation 4 herunterladen könnt.

Ab dem heutigen 5. September 2023 könnt ihr euch diesen neuen Essential-Spiele herunterladen. Lohnt sich der Download? Schauen wir uns das doch mal im Einzelnen an.

Saints Row (PS5/PS4)

Zeit für einen Reboot. Das war Volitions Motto nach dem vierten Saints Row für dieses Spiel. In einer offenen Welt könnt ihr euch austoben, kriminellen Aktivitäten nachgehen und euch mithilfe aller möglichen Dinge bereichern.

Saints Row im Test.

Auf Metacritic hat die PS5-Version von Saints Row eine Wertung von 61 Punkten, der überwiegende Teil der Reviews fällt durchschnittlich aus.

"Das Wagnis von Volition, Saints Row neu aufzusetzen und zu erden, hat sich voll ausgezahlt", schreibt etwa Gaming Nexus. "Ein visueller Leckerbissen mit vielen Gameplay-Mechaniken, die den Spieler tagelang in Atem halten, und die Kulisse von Santo Ileso ist eine der besten in der Geschichte der Videospiele. Sicher, die Schießereien wiederholen sich nach einer Weile, aber bei so viel zu sehen und zu tun kann man stundenlang Zeit zwischen den Schießereien verbringen. Saints Row schafft es, das beizubehalten, was die Spieler liebten, und gleichzeitig frisch und neu zu wirken. Andere Reboots sollten sich daran orientieren - so macht man das."

"Letztendlich ist Saints Row vielleicht nicht die große Rückkehr, die sich die Fans erhofft hatten, aber das bedeutet nicht, dass es nicht einen Blick wert ist", meint hingegen Comicbook. "Trotz einer schlecht inszenierten Geschichte mit durchschnittlichen Charakteren bietet es immer noch eine Menge Inhalt und einen Sandkasten, der für stundenlangen Koop-Spaß reif ist. Selbst wenn du alleine spielst, ist der Aufbau eines kriminellen Imperiums sehr befriedigend und hebt Saints Row über ein weiteres Open-World-Crime-Game hinaus. Wenn es nicht einige Rückschritte machen oder sich fehlerhaft und veraltet anfühlen würde, bekäme dieses Spiel eine echte Empfehlung, aber leider gelingt ihm nicht alles, was es sich vornimmt."

Black Desert – Traveler Edition (PS4)

Black Desert ist ein MMO und wie es sich für ein solches Spiel gehört, könnt ihr euch durch zahlreiche Regionen bewegen, Quests erfüllen und euren Charakter verbessern. Ihr jagt Monster, bekämpft Bosse und stellt Gegenstände her. Wie gesagt, das Übliche eben.

Bei Metacritic hat Black Desert in der PS4-Version eine Wertung von 61 Punkten, der Großteil der Reviews ist auch hier durchschnittlich.

"Black Desert macht vieles richtig, aber vieles davon ist schwer zu erleben, mit wenig bis gar keinem Tutorial und technischen Problemen, die nie wirklich aufhören", findet PlayStation Universe. "Es ist klar, dass die aktuelle Konsolengeneration nicht ganz in der Lage ist, ein Spiel dieser Größenordnung zu bewältigen, aber dennoch bietet Black Desert ein episches und oft schönes MMORPG-Erlebnis."

Cubed3 meint dazu: "Black Desert erfüllt alle Anforderungen, die man von einem MMORPG erwartet, aber es bringt das Genre nicht wirklich sinnvoll nach vorne. Obwohl es eine Reihe von störenden Performanceproblemen gibt, die das Gesamterlebnis trüben, kann es immer noch einen angenehmen, wenn auch etwas hohlen Zeitvertreib bieten, wenn man es in kleinen Dosen genießt. Pearl Abyss hat es jedoch nicht geschafft, die üblichen Probleme zu umgehen, die das Genre als Ganzes plagen. Es fühlt sich einfach wie eine Menge unnötiger, sich wiederholender Zeitvertreib an, der darauf ausgelegt ist, das Engagement des Benutzers zu verlängern und Mikrotransaktionen zu fördern, was letztendlich zu einem unvermeidlichen Gefühl der Langeweile führt."

Generation Zero (PS4)

Es sind die 1980er und ihr befindet euch in Schweden. Feindliche Maschinen bewegen sich durch die Landschaften und es liegt an euch, sie zu bekämpfen und dabei herauszufinden, was hier eigentlich genau passiert ist.

Generation Zero im Test.

Die PS4-Version von Generation Zero hat auf Metacritic eine Bewertung von 45 Punkten, die Mehrheit der Reviews fällt negativ aus.

DarkStation meint: "Die Nostalgie ist in Generation Zero stark ausgeprägt, sowohl innen als auch außen, und Avalanche Studios hat das mehr oder weniger erfolgreich umgesetzt. Bei mir hat es funktioniert, auch wenn ich weiß, dass es nicht unbedingt bei jedem gelingen wird. Wenn ihr jedoch nach etwas sucht, das deutlich weniger bietet als die meisten dieser Hochglanzspiele da draußen, aber gleichzeitig mehr Integrität besitzt, könnte Generation Zero genau euer Ding sein, obwohl es ein echter Nischentitel ist. Um das Spiel zusammenzufassen: Es ist wie ein 80er-Jahre-Volvo - klobig, aber gut."

"Das ist nicht Call of Duty im Land der schwedischen Fleischbällchen, das ist Boston Dynamics in einer Jagdsimulation mit IKEA-Effekt" schreibt Gaming Nexus. "Kommt her wegen der schwierigen Roboterkämpfe, bleibt wegen der Sonnenuntergänge am Polarkreis. Die technischen Probleme werden dafür sorgen, dass ihr an einem Tag wütend aufgebt, aber am nächsten zurückkommt."

