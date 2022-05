505 Games stellt Among the Trolls, Stray Blade und Miasma Chronicles vor

Während des ersten 505 Games Showcase hat der italienische Publisher heute drei neue Titel für 2022 und 2023 vorgestellt.

Dabei handelt es sich um ein Survival-Action-Adventure, ein Action-Rollenspiel und ein Taktik-Abenteuer.

Was gibt es Neues von 505 Games?

Das Survival-Action-Adventure hört auf den Namen Among the Trolls und wird aus der Ego-Perspektive gespielt. Es basiert auf der finnischen Folklore und schickt euch in Wälder, deren Geheimnisse es zu lüften gilt.

Gleichzeitig sucht ihr nach euren Großeltern, die in der Wildnis verschwunden sind. Und natürlich müsst ihr euch darum kümmern, das ihr selbst überlebt. Das Spiel soll noch 2022 für PC erscheinen.

Für 2023 ist das Action-Rollenspiel Stray Blade geplant, in dem ihr mit einem schurkischen Abenteurer und seinem Begleiter Boji, dem Xhinnon-Wolf, das Tal von Acrea erkundet.

Ihr müsst die Geschichte dieses vergessenen Tals aufdecken und versuchen, die Kräfte der drei acreanischen Metalle zu beherrschen. Nur dadurch könnt ihr das Gleichgewicht in dem vom Krieg zerrissenen Land wiederherstellen.

Stray Blade erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Zu guter Letzt wurde Miasma Chronicles angekündigt. Es ist ein neues Taktik-Abenteuer der Macher von Mutant Year Zero: Road to Eden.

Es geht um eine mysteriöse Macht namens Miasma, die auf der Welt wütet und ein apokalyptisches Ödland hinterlässt. Ihr müsst mehr darüber herausfinden und weitere Geheimnisse aufdecken.

Erscheinen soll der Titel ebenfalls für PC, PlayStation und Xbox.