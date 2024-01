In einem guten Spielejahr kann es mal passieren, dass der eine oder andere Titel still und heimlich untergeht, obwohl er eigentlich viel zu bieten hatte. Im vergangenen Jahr ist das zuhauf passiert. Diese Liste aus neun Videospielen bildet natürlich nur einen kleinen Ausschnitt derer ab, die im Schatten der Großen, wie Baldurs Gate 3 oder Starfield, versteckt geblieben sind.

Hier sind einige Spiele aus dem Video. Gerade der neunte Platz ist ein echter Favorit, der leider erst sehr spät erschien und einfach kein Glück im eigenen Genre hatte, weil die Konkurrenz unschlagbar war.

Wizard With A Gun – Devolver Digital setzt nach dem Hit mit ihrem Lammkult weiter auf süße und gleichzeitig gruselige Roguelite-Action, in die ein paar Sandbox-Elemente gestreut werden. Es funktioniert! Allerdings scheint die Veröffentlichung im Oktober ein schlechtes Zeitfenster gewesen zu sein, um mit der Konkurrenz mithalten zu können.

Disgaea 7 – NISA startete letztes Jahr ganz schön durch. Eine Menge putziger Dungeoncrawler und sogar ein Restaurant-Management-Spiel sind erschienen. Vielleicht musste ihr größtes Franchise deshalb etwas einstecken. Das S(J)RPG macht immer noch Spaß, könnte aber langsam mehr Neues in ihre alte Formel mischen, außer die Schauplätze zu ändern.

Fall of Porcupine! – Ein entspanntes Indie aus Deutschland, in dem man sich sofort verlieren möchte. So süß die Tiere auch sind und so gelungen der Humor und die leichte Stimmung daherkommen, ist das Thema eigentlich ernst und verdient deutlich mehr Aufmerksamkeit.

Eternights - Ein JRPG von einem kleinen koreanischen Studio, das Fans des Genres auf keinen Fall übersehen sollten. Vor allen Dingen ist das Echtzeit-Kampfsystem mehr als gelungen. Aber auch die Dungeons sind schauriger als erwartet, und die Geschichte bietet trotz einiger Stereotype spannende Perspektiven, die man so nicht gewohnt ist.

Habt ihr alle neun Spiele im Video entdeckt, seid ihr dran: Welche Spiele hätten letztes Jahr mehr Aufmerksamkeit verdient? Hier findet ihr übrigens die großen Spiele, mit denen 2024 gleich weitermachen möchte.