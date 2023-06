Diese Spiele habt ihr bei der Devolver Direct mit Sicherheit verpasst - wir nämlich auch fast

Die gute Devolver Direct ist jedes Jahr der brutale Paradiesvogel unter den Spiele-Präsentationen. Auch dieses Jahr haben wir uns auf die Überraschungen gefreut, die nicht immer nur mit den Games an sich zu tun haben! Neben dem Maskottchen Volvy, überraschte, dass es erstaunlich wenig Ankündigungen im Showcase selbst gab. Dabei gab es eine Menge Neuigkeiten, die bereits kurz davor im Countdown gezeigt wurden, darunter ein Titel mit sofort spielbarer Demo. Sogar ein zweiter Showcase wurde noch vor der eigentlichen Direct angekündigt.

Zum Beispiel wäre da ein überraschendes Remaster von Goichi Sudas Shadows of the Damned. Das Remaster mag zunächst nicht ganz zeitgemäß wirken, der Humor klingt allerdings durch. Bei dem neuen Showcase handelt es sich um eine Präsentation von Grasshopper Manufacture, die am 15. Juni um 6 Uhr morgens stattfindet. Weitere Highlights des Countdowns vor der eigentlichen Direct besprechen wir im obigen Video.

Volvy ist das Maskottchen der Devolver Direct und wurde für die Präsentation in die erfolgreichsten Indies des Publishers eingebaut.

Weitere Highlights der Präsentation waren Wizard With A Gun, welches die Direct eröffnete, neues Gameplay zu The Talos Principle 2 und Baby Steps, ein neues Spiel von Bennett Foddy, das wieder mächtig Frust und einige Lacher verspricht.

Leider gibt es trotz neuem Trailer zu The Cosmic Wheel Sisterhood aktuell keine spielbare Demo für das anstehende Steam Next Fest. Hier könnt ihr aber bereits unsere ersten Eindrücke zum narrativen bereits Spiel lesen. Und einen kleinen Exkurs in die Welt des modernen Okkultismus konnten wir dank dem Indie ebenfalls machen.

Die deluxe Version von Bleak Sword, die nun für PC und Switch erschienen ist, hat Benjamin bereits getestet.