Age of Empires 3: Neuer DLC bringt euch nächste Woche zwei weitere Kulturen

Mit Knights of the Mediterranean erscheint in der kommenden Woche eine neue Erweiterung für Age of Empires 3: Definitive Edition.

Ab dem 26. Mai 2022 ist sie sowohl im Microsoft Store als auch auf Steam erhältlich und kostet 9,99 Euro.

Neue Kulturen für Age of Empires 3

Im Mittelpunkt der Erweiterung stehen die beiden neuen Kulturen Italien und Malta, die natürlich ihre eigenen Einheiten und Eigenheiten mit sich bringen.

Einen Vorgeschmack darauf erhaltet ihr im neuen Trailer zu Knights of the Mediterranean:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Weitere Meldungen zu Age of Empires 3:

Tycoon und Zufallskarten

Mit dem Tycoon-Modus gibt es außerdem einen neuen Modus für Gelegenheitsspieler. Hier liegt der Fokus nicht auf der militärischen Überlegenheit, sondern auf dem wirtschaftlichen Erfolg. Hier lassen sich wirtschaftliche Strategien ausprobieren und perfektionieren, die ihr auch in den anderen Modi einsetzen könnt.

Ferner erwarten euch acht neue historische Karten. Mit diesen möchte man eine "endlose Wiederspielbarkeit" garantieren, da sie immer zufällig zusammengestellt werden. Auf jeder Karte habt ihr einzigartige Ziele, die auf den denkwürdigsten Konflikten auf dem europäischen Kontinent basieren.