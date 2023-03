Age of Wonders: Planetfall: Alle Cheats für die Planeteneroberungen.

Age of Wonders: Planetfall verabschiedet sich von den Fantasy-Wurzeln der Age-of-Wonders-Reihe, folgt ansonsten aber dem bekannten Spielprinzip. Und auch einige Cheats könnt ihr in diesem Spiel verwenden, um euch Vorteile zu verschaffen.

Welche Cheat Codes es in Age of Wonders: Planetfall gibt, wie ihr sie verwendet und was sie bewirken, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Age of Wonders: Planetfall?

Um die Cheats in Age of Wonders: Planetfall einzugeben, müsst ihr die Konsole im Spiel öffnen.

Das könnt ihr mithilfe der Tastenkombination Strg + Alt + C auf dem PC tun. Achtet darauf, dass sonst keine weiteren Menüs geöffnet sind.

Für einzelne Cheats braucht ihr allerdings ein anderes Menü, weil ihr dort eine Auswahl treffen müsst. Öffnet dazu erst die Konsole und anschließend das erforderliche Fenster mittels der Menüleiste.

Welche Cheat Codes gibt es für Age of Wonders: Planetfall?

Die Cheats in Age of Wonders: Planetfall können euch verschiedene Vorteile verschaffen. Folgende Codes gibt es:

Cheat Effekt rembrandt Ihr erhaltet 100.000 Energie und 100.000 Kosmit. tasman Die komplette Karte wird aufgedeckt. barentz Die komplette Karte wird aufgedeckt und der Nebel des Krieges entfernt. cruijff Eure Einheiten können sich unlimitiert bewegen. hein Das aktuelle Spiel wird siegreich für euch beendet. oppenheimer Ihr gewinnt das aktuelle Spiel mittels Weltuntergang. surrendertome Der ausgewählte KI-Spieler gibt auf. leeuwenhoek Alle laufenden Forschungen werden abgeschlossen. philips Alle laufenden Produktionen werden abgeschlossen. hauer Die ausgewählte Einheit wird auf die maximale Stufe befördert. iamgod Jeder automatische Kampf geht siegreich für euch aus. masterskills Sämtliche Forschungen werden abgeschlossen. instantskills Forschungen benötigen keine Zeit mehr. ruijter Sämtliche Ausrüstungsgegenstände für Helden und Kommandanten werden freigeschaltet. oldenbarnevelt Euer Einfluss wird auf das Maximum erhöht. appeasefaction Die Beziehung zur ausgewählten Fraktion steigt um 10 Punkte. hatefaction Die Beziehung zur ausgewählten Fraktion sinkt um 10 Punkte. optimalprime Operationen werden sofort ausgeführt. indiana Runden, in denen ihr von einer Zeitanomalie beeinflusst werdet, werden automatisch übersprungen. freepop Der ausgewählten Kolonie werden weitere Kolonisten hinzugefügt. ikbedoelalles Sämtliche Operationen und geheime Technologien werden freigeschaltet. makeally / makedefensive / makepeace / makeneutral / makewar Euer Beziehung zur ausgewählten Fraktion im Diplomatie-Menü wird verändert: Alliierter / Freunde / Frieden / Neutral / Krieg