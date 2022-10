Arrogation: Unlight of Day: Neues Horrorspiel aus China verspricht ein grausames Vergnügen

Arrogation: Unlight of Day ist zwar noch nicht ganz erschienen, aber die Demo, die ab heute auf Steam verfügbar ist, versetzt einen schon richtig in Halloween-Stimmung! Das Horrorspiel lässt uns in der Rolle eines Reporters schlüpfen und das China der 80er Jahre erkunden. Hier werdet ihr aus der Ego-Perspektive ein abgeleges Dorf in den Bergen aufsuchen müssen und dabei einige Geheimnisse lüften, dunkle Rituale entdecken und vor allem vor grotesken Kreaturen fliehen. Entwickelt wurde das Ganze auf der Unreal Engine 5.

Das chinesische Horrorspiel ist das Erstlingswerk von Entwickler Corax Studios und Publisher Gamersky. Corax hat seit der Gründung in 2019 zwar noch kein anderes Videospiel entwickelt, dafür aber bereits einige Dokumentationen und Animationen produziert. Der Fokus ist oft die chinesische Kultur selbst und der Wunsch danach, sie mit einem internationalen Publikum zu teilen. Das Release von Arrogation: Unlight of Day ist für 2023 auf Steam geplant.