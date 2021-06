Skydome: Am Wochenende sind alle zum Closed-Beta-Stresstest eingeladen

Das Stresstest-Wochenende in Skydome findet vom 4. bis 7. Juni 2021 statt

Gamigo möchte sein kommendes 4vs4-Multiplayer-Spiel Skydome an diesem Wochenende einem ausgiebigen Stresstest unterziehen.

Dazu lädt das Unternehmen alle Spieler und Spielerinnen ein, denn jeder kann an diesem Wochenende ohne besonderen Zugangscode mitmachen. Los geht es am heutigen Freitag, den 4. Juni 2021, um 17 Uhr, Ende ist dann am Montag, den 7. Juni 2021, um 14 Uhr.

Wer darüber hinaus an der Closed Beta teilnehmen möchte - die Early-Access-Phase ist für Anfang Juli geplant -, kann sich auf der offiziellen Webseite dafür registrieren.

"Hoch über den Wolken gelegen, entsendet der Skydome-Tempel seine Champions, um feindliche Armeen und Monster zu bekämpfen", heißt es. "Diese setzen dabei individuelle Strategien und Fähigkeiten ein, um Befestigungen und Türme zu errichten und die Kampfarena zu dominieren. Wagemutige Spieler müssen ein Team aus fähigen Helden zusammenstellen, um ihre Basis zu verteidigen, feindliche Mauern zu zerstören und packende Nebenquests zu erfüllen. Kein Champion gleicht dem anderen, was dem Spieler endlose Möglichkeiten eröffnet, neue Fähigkeiten, Verteidigungstürme und Taktiken zu erkunden."

Stürzt euch in den Stresstest.

In isometrischem 3D tretet ihr hier in den Arena-Kämpfen an. Dabei erwarten euch "komplexe Labyrinthe, magische Portale, gefährliche Dschungel und Zeitmanipulation", die ihr alle strategisch einsetzen könnt, um den Sieg zu erringen.

Zum Release des Spiels gibt's später auch ein saisonales Ranglistensystem, ebenso ein Invasionssystem, in dem ihr Monsterwellen bezwingt.

Während der verschiedenen Lauch-Phasen des Spiels und nach der Veröffentlichung soll regelmäßig neuer Content bereitgestellt werden, darunter Gameplay-Elemente, Champions, Karten und mehr.