STALKER 2: Mutanten in der Zone 2022, aber nur auf Xbox und PC!

Ein paar Russen sitzen am Feuer und erzählen sich Gruselgeschichten von Kreaturen mit entstellten Gesichtern. Was die Kinder im Feriencamp Nachts nicht schlafen lässt, erzählt ein Russe mit einem gelassenen Humor. Im neuesten Trailer, den uns Xbox frisch in ihren Showcase gezeigt hat, wird getanzt, getrunken und geballert. Auch das neue Release-Datum wurde offenbart.

Ungefähr die Hälfte des Trailers verbrachten die Herren vor dem gemütlichen Feuer.

Der Titel erscheint am 28. April 2022 und ist für PC und Xbox erhältlich. Mit dem Beinamen "Heart of Chernobyl" bekommt ihr einen Ego-Shooter, indem ihr durch eine kontaminierte Zone lauft und besondere Artefakte sucht, die der Wissenschaft dienlich sind. Das Ganze gibt es dann in 4K und mit Raytracing.