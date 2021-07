Verschollene Karten von Call of Duty: Modern Warfare wieder aufgetaucht

Wisst ihr noch, dass es Anfang des Jahres neue Karten für Call of Duty: Modern Warfare gab, die genauso überraschend auftauchten, wie sie wieder verschwanden? Genau diese Karten sind nun ins Spiel zurückgekehrt. Hoffentlich dürfen sie diesmal länger bleiben.

Die Rückkehrer hören auf die Namen Al-Raab Airbase (6v6) und Drainage (Gunfight) - beides Multiplayer-Maps. Al-Raab wurde in die 24/7-Playlist eingefügt und Drainage findet ihr in der Gunfight- und Snipers-Only-Playlist.

?#ModernWarfare Playlist Update!?Live now across platforms:

- Adding ?Al-Raab Airbase? 24/7

- Adding ?Drainage? to Gunfight and Gunfight- Snipers Only playlists

- Removing Search and Destroy Double Down — Infinity Ward (@InfinityWard) June 30, 2021

Bereits im März machen die Maps einen ersten Stopp im Spiel. Diesen Schritt von Activision hatte kaum jemand erwartet, da viele dachten, das Studio würde sich primär auf die Unterstützung von Black Ops: Cold War und Warzone konzentrieren.

Drainage und Al-Raab Airbase konnten kurzzeitig in privaten Matches bespielt werden, wurden jedoch bereits im April wieder aus dem Spiel genommen. Activision Begründete die Entfernung der Karten damit, dass sie noch nicht ausgereift genug gewesen seien. Die Karten benötigten noch "ein wenig Liebe, bevor sie wieder zurückkehren".

We recently released two new maps to Modern Warfare, ?Drainage? and ?Al-Raab Airbase? which were available in private match. We temporarily removed them as they aren?t quite ready and need a bit more love before returning. We?ll update soon on when they?ll be back! — Infinity Ward (@InfinityWard) April 12, 2021

Jetzt scheint Activision die Maps als fertig durchgekocht einzustufen und serviert den hungrigen Spielern das kleine Zwei-Karten-Menü, mit dem sie endlich ein bisschen Abwechslung in den grauen Kriegsalltag bekommen.

Nun da die Spieler von Modern Warfare ein wenig Blut geleckt haben, wollen sie noch mehr und bitten das Studio erneut um die Einführung von unveröffentlichten Waffen - so zum Beispiel die CX-9, die ein Spieler angeblich durch einen Waffen-Drop kürzlich erhalten haben soll.

Vielleicht lässt sich Activision ja breittreten, nun, da die Spieler wissen, dass Modern Warfare doch noch ein wenig Zuwendung von Entwickler Infinity Ward und Publisher Activision bekommt. Auch die Nvidia DLSS-Unterstützung wurde dem Titel im Frühjahr ermöglicht.

Der Ego-Shooter wurde am 25. Oktober 2019 veröffentlicht und ist auf PlayStation, Xbox und PC spielbar.