Star Wars: The Old Republic startet mit Vermächtnis der Sith in eine neue Ära

Mit Vermächtnis der Sith haben Electronic Arts und BioWare eine brandneue Erweiterung für das MMO Star Wars: The Old Republic angekündigt.

Das Online-Rollenspiel feiert bald seinen zehnten Geburtstag und soll somit in eine neue Ära starten, wie es heißt.

Die Veröffentlichung der Erweiterung stellt dabei den Startschuss zu den Feierlichkeiten des zehnten Geburtstags dar, der im gesamten Jahr 2022 mit neuen Inhalten, Events und Updates weitergeht.

In der Erweiterung werdet ihr auf eine Mission geschickt, um einen für eure Gruppe wichtigen Planeten zu sichern. Gleichzeitig geht es darum, den ultimativen Plan des abtrünnigen Sith-Lords Darth Malgus aufzudecken. Schauplatz ist der Wasserplanet Manaan, zugleich wird die maximal erreichbare Spielerstufe um 5 auf Level 80 erhöht.

Neue Abenteuer in der Alten Republik.

"Außerdem werden mit neuen Gemeinschaftsmissionen die bis dato härtesten Herausforderungen in Star Wars: The Old Republic eingeführt, die unter anderem einen Flashpoint in einem Grab auf einem Berggipfel auf dem entlegenen Planeten Elom sowie eine Operation im Wrack einer Forschungsstation in den Tiefen des Alls umfassen", heißt es.

Abseits dessen verspricht BioWare Spielkomfort-Upgrades und eine neue Kampfstile-Funktion, die das Spielerlebnis erweitern soll. Mit den Kampfstilen könnt ihr unabhängig eine Klassen-Story auswählen und diese mit den Fähigkeitssets von verwandten Tech- oder Machtnutzer-Klassen kombinieren.

"Aktive, zurückkehrende und neue Spielende dürfen sich dank der überarbeiteten Charaktererstellung auf Verbesserungen bei der Erstellung ihres nächsten Star-Wars-Charakters freuen. Darüber hinaus erweitern Updates für das Objekt- und Ausrüstungssystem sowie das gestraffte Klassendesign das Star Wars: The Old Republic-Erlebnis zusätzlich."

Wie sieht's bei euch aus? Spielt ihr noch Star Wars: The Old Republic oder hättet ihr Interesse daran, noch einmal reinzuschauen?