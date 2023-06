Star Wars: The Old Republic bald nicht mehr bei BioWare? Drittanbieter könnte übernehmen

Electronic Arts bestätigt Berichte, denen zufolge Star Wars: The Old Republic von BioWare zu einem Drittanbieter wechselt, damit sich das Studio auf die kommenden Mass-Effect- und Dragon-Age-Titel konzentrieren kann.

Star Wars wechselt die Fronten

Laut IGN, die zuerst über diese Berichte schrieben, soll EA das Free-to-Play-MMO zu Star Wars an Broadsword Online Games übertragen. Immerhin gibt es dort mit Rob Denton echte BioWare-DNA, denn Denton war ehemaliger Vizepräsident des Studios und hat The Old Republic schon in den Kinderschuhen gesehen.

Mit Ultima Online und Dark Age of Camelot im Repertoire sind Broadsword auch keine Unbekannten im MMO-Business.

EA erklärte gegenüber IGN: "Fast 12 Jahre nach der Veröffentlichung ist Star Wars: The Old Republic nach wie vor ein Erfolg und lässt seine engagierte und leidenschaftliche Community weiter wachsen. Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die das Team geleistet hat, und die Zukunft des Spiels und der Community sieht weiterhin sehr rosig aus."

"Wir überlegen, wie wir dem Spiel und dem Team die besten Möglichkeiten geben können, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Dazu gehören auch Gespräche mit Broadsword, einem Boutique-Studio, das sich auf die Entwicklung von Online-Erlebnissen spezialisiert hat, die von der Community getragen werden. Unser Ziel ist es, das Beste für das Spiel und seine Spieler zu tun".

Sollte Broadsword The Old Republic übernehmen, erhält das Studio außerdem etwa die Hälfte des Kernentwicklungsteams von BioWare. Der Rest würde dann bei EA in anderen Positionen verbleiben oder müssten im schlimmsten Fall entlassen werden.