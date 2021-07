Spiele-Schnäppchen für unter 15 Euro im PlayStation Store Sale angeln

How much ist the Fish?

Wer für das kleine Geld noch eine Beschäftigung für die nächsten Wochen sucht oder seinen Stapel der Schande langsam abarbeiten will, der findet vielleicht im aktuellen PlayStation Store Sale mit dem Motto "Spiele unter 15 Euro" das ein oder andere Spiel.

Bis zu 90 Prozent sind einige der 152 Titel reduziert. Zur Übersichtsseite der Angebote kommt ihr hier. Wenn euch nach ein paar Empfehlungen ist, haben wir eine kleine appetitliche Auswahl für euch zusammengestellt:

Auch Indies wie Windbound bringen frischen Wind in den Sale. Das Survival-Abenteuer aus dem letzten Jahr, bei dem ihr von Insel zu Insel pilgert, um die Geheimnisse eines alten Volkes zu ergründen, kostet euch im Sale nur noch 13,49 Euro anstatt die vollen 29,99.

Die Sale-Klassiker Metro 2033 Redux und die Game-of-the-Year-Edition von The Witcher 3 sind ebenfalls vertreten.

Zusätzlich hält Sony noch ein paar Bundle-Schnäppchen für euch bereit. Das EA Family-Bundle mit Need for Speed, Plants vs. Zombies und Unravel könnt ihr euch für 4,39 Euro holen, während das BioWare-Bundle mit Mass Effect: Andromeda in der Deluxe Recruit Edition und der GOTY-Edition von Dragon Age euch 11,99 Euro kostet.

Ihr habt noch etwas mehr als eine Woche Zeit, um euer Gewissen von einem Kauf zu überzeugen oder den Kauf zugunsten eures Geldbeutels doch nicht zu tätigen. Bis zum 22. Juli stehen die schmackhaften Angebote auf Sonys Menü-Karte.

Und, ist was für euch dabei?