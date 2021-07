Babylon's Fall: Beta zu Platinums neuem Titel startet im August

Schon bald könnt ihr euch in die Beta von PlatinumGames' neuestem Titel Babylon's Fall stürzen.

Das neueste Werk des Bayonetta-Entwicklerstudios ist ein Live-Service-Game und erscheint über Square Enix, die Beta startet in Japan sogar noch diese Woche.

Anmeldungen dafür sind über die offizielle Webseite des Spiels möglich. In Japan geht's dann am 29. Juil 2021 los, der nordamerikanische Betatest geht am 5. August 2021 an den Start und Europa folgt dann am 12. August 2021.

Phase 1 dieses Betatests ist zuerst einmal auf den PC und Steam begrenzt. Zwei weitere Betaphasen folgen zu einem späteren Zeitpunkt und dann könnt ihr auch auf PlayStation 5 und PlayStation 4 mitmachen.

Die Beta beginnt bald.

Fortschritte, die ihr im Verlauf der Beta erzielt, lassen sich erwartungsgemäß nicht ins fertige Spiel übertragen. Anfangs ist es zudem nicht gestattet, Infos oder Bildmaterial mit anderen zu teilen. Im Verlauf der Beta soll sich das allerdings ändern.

Angekündigt wurde Platinums Spiel bereits im Juni 2018. In diesem Jahr zeigte Square Enix das Spiel erneut im Rahmen der E3 und es stellte sich heraus, dass es ein Live-Service-Titel ist. Nach dem Release möchte das Entwicklerstudio das Spiel regelmäßig um neue Inhalte ergänzen.

Spielen könnt ihr Babylon's Fall dabei entweder alleine oder im Koop-Modus, hier sind Gruppen mit bis zu vier Spielern und Spielerinnen möglich.

Den Spielablauf beschreibt Publisher Square Enix wie folgt: "Spieler*innen werden in Babylon's Fall zu einer Gruppe Krieger*innen namens Sentinels, die eine Verbindung zu einer besonderen Ausrüstung namens Gideon Coffin haben. Sie begeben sich auf eine Odyssee, den gewaltigen Turm von Babylon zu bewältigen, in dem ein beeindruckendes Vermächtnis wartet. Charaktere können einzigartige Waffen in beiden Händen führen und die Kraft des Gideon Coffin nutzen, der Kombos aus bis zu vier Waffen gleichzeitig ermöglicht. Das Potenzial der Ausrüstung eröffnet endlose Variation für die Strategie im Kampf. "

Ein Release-Termin für Babylon's Fall steht bisher nicht fest, es erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC (Steam).