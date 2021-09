Tales of Arise: Test - Ein Meilenstein zum 25-jährigen Tales-Jubiläum

Bandai Namco feiert das 25-jährige Jubiläum der "Tales of"-Reihe nicht nur mit einem Titel, auf den Fans ganze fünf Jahre - und damit am längsten in Folge - warten mussten, sondern zum allerersten Mal in der "Tales of"-Geschichte mit einer gänzlich neuen Engine! Im Gegensatz zu den Vorgängern, die alle mit einer hauseigenen Engine entwickelt wurden, machte sich das Team von Projekt Arise unter der Leitung von Yusuke Tomizawa bereits 2018 mit der Unreal Engine 4 ans Werk, das Geburtstagsspiel zu entwickeln. Wie das Endergebnis genau aussieht und klingt, seht ihr im folgenden Video:

Das mittlerweile 18. Spiel der Hauptreihe hat sich zum Jubiläum viel vorgenommen: Neben der neuen Engine möchte Arise auch als Gesamtpaket eine neue Ära für die Reihe einleiten. Die Geschichte und Charaktere sollen reifer werden, die Welt und den Anime-Look mit dem Atmospheric Shader erwachsener machen und das Kampfsystem ergänzen. So soll Arise "Tales of"-fremde Spielerinnen und Spieler ansprechen und gleichzeitig die Fans des Franchises bei Laune halten. Wie immer ein gefährlicher Spagat. Ob Arise diese Ansprüche letzten Endes erfüllt, kann man genau an diesen Punkten sehr gut festmachen:

Unterdrückung hat viele Formen

Wir befinden uns inmitten einer 300 Jahre alten Annexion des Planeten Dahna durch den Planeten Rena. Die Auswirkungen der renäischen Regierung erfährt unser Protagonist am eigenen Leibe. Täglich muss Alphen mit ansehen, wie seine Mitmenschen unterdrückt, buchstäblich ausgepeitscht oder zu Tode gearbeitet werden. Er leidet an der Genre-Krankheit 'Gedächtnisverlust' und zudem an einer Schmerzunempfindlichkeit.

Tales of Arise Entwickler / Publisher: Bandai Namco Entertainment

Plattformen: PlayStation, Xbox und PC

Release-Datum: 10.09.2021

Sprache: Deutsche Texte, englische und japanische Sprachausgabe

Preis: ab 59,99, kosmetische DLCs kosten extra

Zufällig verliert sich die geflohene Renäerin Shionne in die Katakomben, in denen Alphen arbeitet. Auch unsere zweite Protagonistin leidet unter einem körperlichen Fluch: Sie kann nicht angefasst werden, weil diese Kraft jedem einen Donnerschlag verpasst, der sich der ihr nähert. Alphen wiederum spürt diesen Schmerz ja nicht, was dazu führt, dass die beiden ihre Kräfte vereinen, um die Ausbeutung durch die fünf renäischen Lords ein für alle Mal aufzuhalten. Wie aus dem letzten Angespielt bekannt, kommen später die Charaktere Rinwell, Law, Kisara und Dohalim zur Gruppe hinzu. Aber deren Hintergründe lasse ich lieber unberührt, denn die tragen einen großen Teil zur letztendlich sehr emotionalen Reise bei.

Die Eulen sind eine knuffige Abwechslung zur eher düsteren Geschichte, reißen uns aber nie zu sehr aus dem Geschehen.

Die Geschichte dreht sich nicht zum ersten Mal um Fremdenfeindlichkeit: Das ist ein Leitmotiv in vielen "Tales of"-Spielen. Trotzdem wirken die Umstände ernster als sonst, was am komplexen und durchaus aktuellen Thema des hier fiktiven Kolonialismus liegt. Generell wird die Handlung in den ersten zwei Dritteln sehr strukturiert erzählt. Wir sehen fünf verschiedene Länder mit verschiedensten totalitären Regierungsformen, die es zu befreien gilt. Die Handlungsbögen sind in jedem einzelnen davon, ebenso dramatisch wie emotional und zeigen zwischen Gut und Böse eine Menge nuancierter Graustufen auf. Auch die Skits (kleine, comicartige Zwischensequenzen, die man manuell aufrufen kann) sind wieder im Spiel. Im Gegensatz zum Slapstick-Humor ihrer Vorgänger unterstützen sie bei Arise aber diesmal die bedrückende Stimmung an den nötigen Stellen.

Auch diesmal gibt es kosmetische Extras zu erwerben. Viele der gesammelten Accessoires passen nicht so ganz zur Geschichte, aber spätestens beim Fischen oder Schwimmen kann man sich unbekümmert austoben!

Leider werden diese durchaus gelungenen Ansätze im letzten Drittel über den Haufen geworfen, weil wir ganz Franchise-typisch wieder durch die bekannten Gebiete geschickt werden. Die Auflösung - ohne zu viel zu verraten - ist zu überzogen und vor allem zu "Anime". Die anfangs etablierten ernsten Themen werden nicht ganz bis zum Ende getragen. Die teilweise komplexen Charaktere entgleisen zu stumpfen Anime-Stereotypen, sobald die Figuren in der Party eingegliedert sind. Es entsteht der Eindruck, man habe sich bei Tales of Arise nicht bis zum Ende getraut, die erwachsene Stimmung beizubehalten. Schade, denn hier lag so viel Potenzial.