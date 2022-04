Tales of Arise und Atelier Sophie 2 teilen sich zum 25. Jubiläums ein paar Accessoires

Tales of Arise kann sich mit den Kollaborationen einfach nicht zurückhalten. Gleich nach dem Cross-Over von Sword Art Online und Scarlet Nexus legt das neuste "Tales of"-Spiel zum 25. Jubiläum mit einem Collaboration Pack Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream nach. Aber auch der neuste Teil der Atelier-Reihe bekommt zu Gusts ebenfalls 25-jährigen Geburtstag Accessoires von Tales of Arise spendiert. Die DLC-Packs von beiden Spielen sind ab sofort verfügbar.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten