Reifeprüfung auf dem Wüstenplaneten: Sable ist ein kleines Stück Sci-Fi-Poesie

Eine Sci-Fi-Welt braucht nicht immer irre Schießereien, Laserstrahlen und Weltraumschlachten, sie kann auch einfach mal ganz ruhig und poetisch daherkommen. Das beweist Sable, das neue Indie-Open-World-Spiel, das euch mit seiner ungewöhnlichen Comic-Optik in eine fremde Wüstenwelt entführt. Diese endlosen Weiten habe ich mir genau angesehen und wurde mit einem ruhigen, fast poetischen Abenteuer belohnt, auf das man sich aber erst einmal etwas einlassen muss.

Auf Work and Travel im Sandland

Alles in allem ist Sable ein sehr ruhiges Spiel und man könnte argumentieren, dass ein paar Kampf- oder Survival-Elemente dem Spiel nicht geschadet hätten, aber das gehört nun einmal nicht dazu: Keine Lebensanzeige, keine tödlichen Gefahren, einfach nur die Welt, das Hoverboard und ich.

In Sachen Story erwartet einen in Sable nämlich nicht etwa ein actiongeladener Sci-Fi-Epos, sondern eine Geschichte der leisen Töne, die sich mit ruhiger Atmosphäre und blumigen Texten fast ein wenig poetisch anfühlt.

Gleiten ist wie springen, nur cooler

Voice-Acting gibt es leider nicht, das hätte eventuell für noch mehr Stimmung gesorgt... oder den Dialogen ihre Würze genommen, denn auf die Art habt ihr selbst Zeit, euch beim Lesen richtig auf die intensiven Texte einzulassen. Also vielleicht gar nicht so schlecht, nur ganz lesefaul solltet ihr nicht sein, dann entgeht euch eine Menge, wenn ihr die englischen Erzähl-Parts auslasst.

Die süße, minimalistische Musik passt perfekt dazu und kann einem nur an wenigen Stellen etwas auf den Keks gehen. Manche Melodien drehen sich nämlich etwas sehr im Kreis und werden von gemütlicher Untermalung dann eher zum Störgeräusch, aber wie gesagt: nur an wenigen Orten! Die meiste Zeit tritt der Soundtrack aber eher in den Hintergrund und umso wichtiger werden die Geräusche. Jeder Weg durch die Sable-Welt fühlt sich nämlich ungewöhnlich "physisch" an, und das liegt vor allem an der Soundkulisse. Das laute Knirschen des Sandes, das intensive Atmen der Hauptfigur, wenn sie körperliche Anstrengung erlebt, das sorgt alles dafür, dass man die Wüstenhitze förmlich selbst spürt.

Roadtrip mit dem Bike... aber ohne Straßen

Unsere junge Hauptfigur, mit der wir die Welt erkunden, heißt übrigens Sable, das Spiel hat seinen Namen also nicht nur davon, dass sich weit und breit Wüste erstreckt, und diese ist eine junge Erwachsene aus einem Nomadenstamm. Sie durchläuft das Ritual der Volljährigkeit und wird dadurch zur "Gleiterin".

Sie lernt also, durch die Luft zu segeln mithilfe eines magischen Steines und muss auf diese Art in die Welt hinausziehen und sich vom gewohnten Stamm abkapseln - als würde man eine zarte, leise Coming-of-Age-Story auf Tattooine aus Star Wars spielen lassen, fern ab von Geballer und Heldentum. Man erlebt endlose Weiten, Adoleszenz und eine mutige, junge Heldin, die einmal nicht Jedi oder Kriegerkönigin ist, sondern einfach nur sie selbst. Wie du und ich eben. Trotz der Herausforderungen vor Sable hat der ganze Roadtrip ohne Straßen stets einem optimistischen, motivierenden Unterton, der Fernweh macht.