Alterseinstufung für GTA: The Trilogy - Definitive Edition in Südkorea aufgetaucht

Eine neue Alterseinstufung aus Südkorea befeuert die Gerüchte rund um Remasters von Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto 3 und Grand Theft Auto: Vice City.

Dort ist in der Online-Datenbank nun eine Freigabe für Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition aufgetaucht.

Dezent überarbeitet

GTA: The Trilogy gibt es bereits, zum Beispiel auf Steam, der Zusatz Definitive Edition verdeutlicht aber, dass es sich hierbei nicht einfach um die vorhandene Trilogy handelt.

Im August hatte Kotaku berichtet, dass Remasters der drei Titel für verschiedene Plattformen seien, unter anderem auch für die Nintendo Switch.

Remasters der Spiele würden auch erklären, warum Publisher Take-Two zuletzt aggressiv gegen verschiedene Modding-Projekte vorging und einige Modder sogar verklagte.

Offizielles Schweigen

Von offizieller Seite gab es bisher keine Aussage dazu.

Dem Kotaku-Bericht zufolge sollen die Remasters auf der Unreal Engine basieren und einen Mix aus "neuer und alter Grafik" repräsentieren. Beim Benutzerinterface gebe es Verbesserungen, ohne den klassischen Stil aus den Augen zu verlieren. Insgesamt wolle man damit so nah wie möglich an den Originalen bleiben, die Titel aber dennoch modernisieren.