Was will uns Rapper 50 Cent mit dem Vice City Logo nur sagen?

Rapper und TV-Produzent 50 Cent hat mit einem kryptischen Teaser auf Instagram Spekulationen ausgelöst, dass er in ein Vice-City-bezogenes GTA-Projekt involviert sein könnte.

"Ich werde das später erklären", schrieb er zusätzlich zu einem Bild des neonfarbenen Vice-City-Logos. "Dieses Ding ist größer als POWER, glaubt mir."

Spiel oder Serie?

Obwohl er vor allem für seine Musikkarriere bekannt ist, erlangte der Rapper in den letzten Jahren weitere Bekanntheit durch die erfolgreiche Krimi-Dramaserie Power, in der er sowohl als Schauspieler als auch als ausführender Produzent tätig war.

Power endete 2020 nach seiner letzten Staffel, wurde aber durch eine Reihe von Ablegern fortgesetzt, von denen einer sich ausschließlich auf seinen Charakter konzentrierte.

Sein Beitrag und die Anmerkung, dass es sich bei dem Projekt um etwas Größeres als sein vorheriges TV-Projekt handelt, haben Spekulationen ausgelöst, dass GTA-Serie arbeiten könnte, die sich auf Vice City konzentriert.

Andere spekulieren, dass er einfach Teil des kommenden Grand Theft Auto 6 sein wird. Leaks zufolge soll der nächste Teil in einer modernen Version von Rockstars berüchtigtem Vice City angesiedelt sein, das selbst eine fiktive Version von Miami darstellt.

In der Vergangenheit agierte Rockstar in Bezug auf GTA-Adaptionen eher zögerlich und hat einmal einen GTA-Film mit Eminem in der Hauptrolle abgelehnt.