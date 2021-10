Back 4 Blood wirkt etwas von gestern - ich warte gern, bis es im Heute angekommen ist

Ich kann nicht sagen, dass mich Back 4 Blood enttäuscht hätte. Ich spiele es sehr gerne und freue mich schon auf die nächste Session mit Freunden oder Team-dienlich aufspielenden Fremden. Trotzdem muss ich sagen, so zwiegespalten war ich lange nicht mehr: Auf einem grundsätzlichen Level bin ich voll bei ihm, muss aber zugleich gestehen, dass ich - wenn ich könnte - unfassbar viel anders machen würde daran.

Insgesamt kann man meine Haltung zum Spiel wohl damit zusammenfassen, dass Turtle Rocks Quasi-Fortsetzung des Valve-Trendsetters gehörig in der Vergangenheit festzustecken scheint. Selbst die Ansätze, die das Spiel in die Zukunft holen sollten, wirken ein bisschen von gestern.

Am schlimmsten - damit wir das vom Tisch haben - fand ich vor einer Weile die Meldung, dass man die Community mit den substanziellen DLC-Inhalten - die neue Spielabschnitte beinhalten werden - nicht aufspalten wird, weil nur einer aus dem Team den Content gekauft haben muss, damit alle Mitspieler dazu Zugang haben. Das wurde uns als Fortschritt verkauft, ist aber ein DLC-Modell, wie es schon seit Jahren aus der Mode ist. Diese Art der Community-Pflege war in einer Zeit angesagt, in der sich die Entwickler gerade vom bezahlten Season Pass verabschiedeten - und verkennt, dass mindestens einer immer noch in den sauren Apfel beißen muss.

Selbst die "Großen" wie Call of Duty und Battlefield hatten mittlerweile ein Einsehen, dass man tatsächliche, substanzielle Spielinhalte wie Levels und Karten in einem Service-Game niemals mit einem Preisschild versehen sollte. Denn sie sind der Grund für die Community, immer wieder mal hereinzuschauen. Das Spielerlebnis frisch halten - nicht die Hand auf, ist längst die Devise. Geld verlangt man heute in erster Linie für Kosmetisches (oder die Aussicht darauf via Season Pass), was offensichtlich immer noch genügend Spieler in Anspruch nehmen, weil sie wissen, dass sie sich lange in diesem Ökosystem aufhalten werden. Ich hoffe doch sehr, Turtle Rock rudert in dieser Hinsicht noch zurück. Denn so hält man heute eben nicht mehr eine Community beisammen.

Valves langer Schatten

Dann ist da der vom harten Kern der Left 4 Dead 2-Fans viel gescholtene Schwarm-Modus, den sie - und da haben sie recht - als wenig mehr als einen lahmen Ersatz für den PVP-Modus des Vorgängers im Geiste erachten. Man kann das spielen, aber es wirkt auch ein bisschen wie ein erster Entwurf für einen L4D-Multiplayer, den man dann zugunsten des Versus-Modus' verwarf. Die Wenigsten werden aus diesem beengten Chaos eine annähernde Langzeitmotivation ziehen wie aus Versus seinerzeit. Dann wiederum sagt niemand, dass ein echter Versus-Modus nicht dennoch irgendwann kommen wird. Auch dieses Problem könnte sich mit fortschreitender Reifung des Spiels unter Live-Bedingungen irgendwann erledigen. Und außerdem steht der Koop von Back 4 Blood erstmal im Vordergrund.

In den Safe Rooms gibt es eine Verschnaufpause - aber nicht mehr so viele Heilungsmöglichkeiten. Dafür gibt's eine Spielökonomie, die es euch erlaubt, gefundenes Geld in Ausrüstung zu investieren.

Auch der eigentliche Spielablauf muss sich gefallen lassen, dass ihm nicht wahnsinnig viel Neues einfiel: Standard-Geballer durch ein verfallenes Szenario, auf dem Weg zur Evakuierung, zwei bis drei Punkte im Spiel, an denen eine Apparatur bedient werden muss, die "die Horde" anzieht, irgendwann ein Finale, in dem man gegen einen haushohen Fleischklumpen bestehen oder etwas in die Luft sprengen muss. Das ist so traditionell, wie es nur geht, und in diesem Fall wohl auch gut so. Gleichzeitig ist der "Director", die KI, die die Gegnermassen und ein paar kleinere Variablen des Levels steuert, nicht gerade feinfühlig. Sie regelt die Dinge lieber mit rohen Mengen als mit wirklicher Cleverness.

Manches Mal scheint sie sich geradezu darin zu suhlen, dem Spieler den Tag zu versauen. Ich hatte diverse Momente, in denen ich hätte schwören können, mein Druck auf die Wiederbelebungstaste, um einem Mitspieler zu helfen, hätte einen Special-Infizierten gespawnt, so Mittelfinger-mäßig war das Timing für den Auftritt dieses speziellen Untoten. Hier fehlt es an Finesse, die Left 4 Dead vor einer Dekade schon hatte. Mit Tweaks ist auch das sicher zu regeln.