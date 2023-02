Back 4 Blood bekommt keine neuen Inhalte mehr, Turtle Rock wechselt zum nächsten Projekt.

Entwickler Turtle Rock wird keine weiteren neuen Inhalte mehr für den Koop-Zombie-Shooter Back 4 Blood veröffentlichen.

Der Grund dafür ist, dass man sich auf ein brandneues Projekt konzentriert.

Keine Kapazitäten

Back 4 Blood erschien im Oktober 2021, seitdem wurden drei kostenpflichtige Erweiterungen sowie zahlreiche Updates für das Spiel veröffentlicht.

Dass Back 4 Blood nun keine neuen Inhalte mehr erhält, liegt auch daran, dass man angesichts des neuen Projekts keine Kapazitäten mehr dafür hat.

"Wir haben gemeinsam ein fantastisches Abenteuer jenseits der Mauern von Fort Hope erlebt", heißt es. "Diese Phase unseres Krieges gegen die Ridden geht nun zu Ende."

"Turtle Rock Studios ist eigentlich ziemlich klein für ein Studio, das AAA-Spiele entwickelt. Wir haben nicht genug Leute, um weiter an Back 4 Blood zu arbeiten, während wir ein anderes Spiel entwickeln - ja, ein anderes Spiel!"

Was natürlich nicht heißt, dass ihr Back 4 Blood nicht weiterhin spielen könntet. Das Spiel, das aktuell via Xbox Game Pass und PlayStation Plus Extra/Premium verfügbar ist, beziehungsweise dessen Server werden weiterhin betrieben.

"Auch wenn es in nächster Zeit etwas ruhiger zugehen wird, versprechen wir, dass wir zurückkommen werden, größer, mutiger und besser als je zuvor!"