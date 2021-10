Bericht: Twitch-Quellcode wurde vollständig geleakt

Ein anonymer Hacker hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Streaming-Community mal so richtig aufzumischen. Zu diesem Zweck leakte er den gesamten Quellcode von Twitch und veröffentlichte in einem 125 GB großen Datenpaket dabei auch Auszahlungsinformationen der Content-Creator.

Ein Leak aus Überzeugung

Laut eigenen Aussagen wolle der Nutzer "mehr Chaos und Konflikte in der Online-Videostreaming-Branche schaffen", da ihre Community "eine ekelhafte, giftige Jauchegrube" sei. Noch im September riefen einige Streamer zum "Tag ohne Twitch" auf, um gegen Hass-Attacken zu demonstrieren.

Wie VGC berichtet, wurden die heute öffentlich gemachten Daten auf 4chan veröffentlicht. Eine Quelle der Webseite bestätigte die Echtheit der Daten und sagte, dass Twitch bereits über den Datenraub Bescheid wisse. Diese sollen bereits am Montag entwendet worden sein.

Bei den veröffentlichten Daten soll es sich um den gesamten Quellcode von Twitch handeln - mitsamt aller Kommentare, die bis zu den Anfängen der Plattform zurückreichen. Auszahlungsberichte für Streamer aus dem Jahr 2019 und die Twitch-Clients für PC, Konsolen und Mobile sollen ebenfalls geleakt worden sein.

https://t.co/7vTDeRA9vt got leaked. Like, the entire website; Source code with comments for the website and various console/phone versions, refrences to an unreleased steam competitor, payouts, encrypted passwords that kinda thing.

Might wana change your passwords. — Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021

Auch verschiedene Dienste wie Amazon Web Services, das hauseigene Entwickler-Kit und das interne Sicherheits-Tool Red Teaming, sowie "jedes andere Eigentum, das Twitch besitzt, einschließlich IGDB und CurseForge", können nun von allen eingesehen werden.

Die Nutzer finden noch mehr

Und genau das tun die Leute. Sie sehen sich die geleakten Daten an. Ein paar Twitter-Nutzer wollen auf diesem Weg bereits herausgefunden haben, dass auch verschlüsselte Passwörter unter den veröffentlichten Daten sind. Es wäre definitiv nicht verkehrt, kurz in Twitch reinzuschauen, um eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten beziehungsweise sein Passwort zu ändern.

Schenkt man den Nutzern Glauben, müssen große Streamer wie Shroud, Tyler1 und DrLupo zusätzlich damit leben, dass ihre Einnahmen aus bestimmten Zeiträumen nun an die Öffentlichkeit gelangt sind.

Here's a more comprehensive list of leaked Twitch payouts (I will keep updating this thread as more things come out). pic.twitter.com/15JItvp6l4 — KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021

Weiter haben diese auch einen Code für ein Spiel namens Vapeworld gefunden, das auf der Unity-Engine basiert. Dieses soll in Zusammenhang mit Amazons noch unveröffentlichten Steam-Konkurrenten Vapor stehen.

Die schlimmste Nachricht kommt aber erst noch. Denn der anonyme Hacker hat erklärt, dass er nochmal eine weitere Ladung an Inhalten veröffentlichen will. Um welche Daten es dabei genau geht, hat der Leaker nicht gesagt.