Die besten Dune-Spiele - Erst ins Kino, dann spielen!

Dune ist zurück! In diesen Tagen kommt Denis Villeneuve neuer Film zum Klassiker von Frank Herbert in die Kinos und schickt euch ein weiteres Mal auf den Wüstenplaneten Arrakis, wo sich um die wertvolle Substanz Spice gestritten wird. Abseits der ursprünglichen Verfilmung von David Lynch aus dem Jahr 1984 gab es zwischenzeitlich mehrere Mini-Serien zur Romanreihe und auch in einigen Videospielen wurde das Dune-Universum umgesetzt. Das hier sind die Besten (und im Grunde auch alle) davon:

Dune 2 (1992, 1993 - MS-DOS, Amiga, Mega Drive)

Dune 2 zwar mag zwar nicht das allererste Echtzeitstrategiespiel gewesen sein, dennoch ebnete es den Weg für viele andere Genrespiele, die darauf folgten, von Command & Conquer bis hin zu WarCraft. Ihr übernehmt die Kontrolle über die Häuser Atreides, Harkonnen oder Ordos, baut mit ihnen Armeen auf und versucht eure Feinde in die Knie zu zwingen.

Dune 2

Vor allem das seitliche Interface wurde in späteren Spielen des Genres häufig wiederverwendet. Auf einer Map wählt ihr eure nächste Mission, in denen ihr Rohstoffe sammelt, eure Basis und Einheiten aufbaut. Alles aus heutiger Sicht klassische RTS-Elemente, die hier ihr Debüt gaben und das Genre bis heute prägen. Wenn es davon doch nur eine Neuauflage im Stil der Remastered Collection von Command & Conquer gäbe...

Dune (1992, 1993 - MS-DOS, Amiga, Sega CD)

Das allererste Dune-Spiel von Cryo Interactive und Virgin Games hätte es beinahe nicht gegeben, denn zwischenzeitlich sah es so aus, als würde der Publisher das Spiel einstampfen. Das Projekt hing in der Schwebe, wurde aber insgeheim weiter finanziert und am Ende kam doch noch alles zu einem guten Ende.

Dune

Im Gegensatz zum Quasi-Nachfolger Dune 2 ist das hier kein reines Strategiespiel, vielmehr vermischt es strategische Elemente mit denen eines Adventures. Eine Mischung, die gut ankam und dem Spiel Erfolg bescherte. Als Vorlage diente dafür nicht allein der Roman von Frank Herbert, sondern auch der Film von David Lynch. Feyd-Rautha Harkonnen ähnelt dabei dem Look von Sting im Film, der Großteil der Charaktere wurde aber neu designt.

Dune 2000 (1998, 1999 - Windows, PlayStation)

Dune 2000 ist in etwa halb Remake, halb Remaster von Dune 2. Die Story unterscheidet sich zum Beispiel deutlich und wird hier mithilfe von Full-Motion-Video-Sequenzen erzählt, in denen unter anderem John Rhys-Davies mitspielt. Da schnitt man sich wohl eine Scheibe von Command & Conquer ab, das wie auch Dune 2 von den Westwood Studios stammt.

Dune 2000

Visuell und spielerisch betrachtet wirkt Dune 2000 fast wie eine Mod für Command & Conquer, adaptiert es doch eine Reihe von Mechaniken und Gameplay-Feinheiten, die Westwood mit dem ersten C&C und Alarmstufe Rot mit ins Genre einbrachte. Nicht die schlechtesten Vorbilder, die Quasi-Neuauflage erhielt damals aber eher gemischte Kritiken, ich als C&C-Fan hatte damit auf jeden Fall meinen Spaß.

Emperor: Battle for Dune (2001 - Windows)

Ein paar Jahre nach Dune knüpfte Emperor: Battle for Dune daran an und stellt bis heute das letzte Echzeitstrategiespiel im Dune-Universum dar - schade eigentlich, da steckt doch durchaus Potenzial für spannende Strategie drin. Im Gegensatz zu den Vorgängern sprang Emperor: Battle for Dune auf den 3D-Zug auf, was für eine zweckgemäße Optik sorgte, die aber keine Begeisterungsstürme auslöste.

Emperor: Battle for Dune

Auch Emperor: Battle for Dune ist im Kern kein schlechtes Echtzeitstrategiespiel, auch wenn nicht alles so perfekt läuft wie in ähnlichen Titeln. Ein Feature, das Emperor von Dune 2000 übernahm, waren die Sequenzen mit echten Schauspielern, für die einige der Charaktere und Schauspieler aus dem Vorgänger wieder zurückkehrten.

Frank Herbert's Dune (2001 - Windows, PlayStation 2)

Ebenfalls im Jahr 2001 kam Frank Herbert's Dune auf den Markt, ein Adventure von Cryo Interactive und eines der letzten Projekte des Studios, das sich nicht mehr retten konnte, nachdem das Spiel kommerziell floppte und das finanziell bereits angeschlagene Unternehmen in den Abgrund riss. Die PS2-Version des Titels erschien zum Beispiel allein in Europa.

Frank Herbert's Dune

Inhaltlich basiert das Spiel auf der gleichnamigen Miniserie des Sci Fi Channel aus dem Jahr 2000. In der Rolle von Paul Atreides müsst ihr das Vertrauen der Einwohner von Arrakis, den Fremen, gewinnen und zu ihrem Messias werden. Gleichzeitig nehmt ihr es mit Baron Harkonnen auf, der die Familie von Paul abgeschlachtet hat.

Nach diesem letzten Projekt wurde es in der Videospielwelt still rund um Dune. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja in Zukunft noch einmal?

